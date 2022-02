Teufenthal «Wir wollen wissen, wo der Schuh drückt»: Diese Baustellen will der Gemeinderat als erstes angehen Mittels Fragebogen wurden 100 Teufenthalerinnen und Teufenthaler zu ihrer Gemeinde befragt – was dabei herauskam und wann das Jugendfest stattfinden wird. Natasha Hähni 18.02.2022, 05.00 Uhr

Die Meinungen der Teufenthalerinnen und Teufenthaler sind in der Gemeinde gefragt. Britta Gut

Etwas mehr als die Hälfte der befragten Teufenthaler Bevölkerung ist auf das Angebot des Gemeinderates eingegangen und hat Anfang 2021 einen Fragebogen zum Leben in ihrer Gemeinde ausgefüllt. Die Umfrage diente dem Gemeinderat als Grundlage für den neuen Leitfaden der Gemeinde. «Es ist das erste Mal, dass wir in Teufenthal unsere Vision für die nächsten Jahre so klar ausformulieren. Wir schauen jetzt mal, was dabei herauskommt», sagt Gemeindeammann Niklaus Boss auf Anfrage.

Ganz konkret weiss er jetzt schon eines: Der 850. Geburtstag der Gemeinde soll gehörig gefeiert werden. «Das Jubiläum wird mit dem nächsten Jugendfest zusammen durchgeführt werden», sagt Boss. Dieses ist vom 30. Juni bis zum 3. Juli 2023 geplant. Das ist das letzte Wochenende vor den Schulferien. «Ich als ehemaliger Aarauer habe natürlich geschaut, dass es nicht am selben Wochenende wie der Maienzug stattfindet», sagt Boss lachend. Zurzeit sei man daran, das Organisationskomitee zusammenzustellen.

Die Nähe zur Bevölkerung sicherstellen

«Teufenthal, die familienfreundliche, vielfältige Gemeinde am Puls der Zeit» – so lautet der neue Slogan der Gemeinde. Die auf acht Seiten ausformulierten Massnahmen will der Gemeinderat in der Amtsperiode 2022 bis 2025 umsetzen oder zumindest einleiten.

Niklaus Boss, Ammann von Teufenthal Britta Gut

Schon in einem Jahr soll aber wieder eine Umfrage in Teufenthaler Haushalte verteilt werden. «Wir wollen wissen, wo der Schuh drückt», so Boss. In der Vergangenheit sei der Gemeinderat dafür kritisiert worden, zu wenig direkten Bezug zur Bevölkerung zu haben. Das soll unter dem neuen Gemeinderat verbessert werden. Doch welche Auswirkung hat die Umfrage konkret?

Das Versprechen, Ladestationen für E-Mobilität in Teufenthal anzubringen, wurde beispielsweise bereits angegangen. «Zurzeit sind wir am Gestaltungsplan einer neuen Überbauung», sagt Boss. Dabei wird den Bauherren vorgegeben, Ladestationen in den Miet- und Besucherparkplätzen anzubringen. Ob in der Gemeinde weitere Ladestationen angebracht werden sollten, will man gesamtregional evaluieren.

Weiter will die Gemeinde im Verlaufe der Legislatur die Einführung von 30er-Zonen prüfen. «Wir haben gewisse Strassen, die viel von Schulkindern benutzt werden. Die bereiten uns immer wieder Schwierigkeiten», so Boss.

Schwierigkeiten bereitet den Teufenthalerinnen und Teufenthalern laut Rückmeldungen auch der Dorfplatz. «Er wirkt zurzeit lieblos», gesteht Boss. Das soll sich ändern. Bessere Spielgeräte, ein anderer Belag, mehr Beschattung und eventuell sogar Löcher für Festzelte stellt sich Boss hier vor. Damit werde sich das zuständige Gemeinderatsmitglied befassen und entsprechende Vorschläge erarbeiten.

Zusätzlich soll die Gemeinde moderner werden. Dazu gehört auch die Digitalisierung von Dienstleitungen. «Der Besuch auf die Kanzlei soll je länger, desto seltener notwendig sein», sagt Boss. Zur Modernisierung gehört für Boss aber vor allem die Anpassung von Reglementen. Das Baureglement wird im Laufe der BNO-Revision angepasst. Aber auch mit den anderen Reglementen wolle man vorwärtsmachen. «Dort, wo es sinnvoll ist, sollen die Reglemente deshalb an diejenigen unserer Nachbargemeinden oder an den allgemein geltenden Standards angepasst werden.» Bei der Erschliessung des gemeinsamen Industriegebiets mit Unterkulm haben die unterschiedlichen Wasserreglement nämlich schon zu Komplikationen geführt.

Die Formulierung der Vision sei ein ambitioniertes Unterfangen. Jetzt wolle man aber erst mal schauen, ob die Leute so stark ins Gemeindegeschehen involviert sein wollen. Schaden kann die Herangehensweise aber nicht: «Wer nicht wagt, der gewinnt nicht», findet Boss.