Verkehrschaos im Wynental: Wynentalstrasse wird saniert

Teufenthal Verkehrschaos im Wynental: «Wir hoffen, dass die Wasserleitungen bis zu Sanierung der Strasse halten» In den vergangenen Wochen wurde der Belag der Wynentalstrasse zwischen Teufenthal und Unterkulm saniert – nicht aber die maroden Wasserleitungen. Natasha Hähni 08.10.2022, 05.00 Uhr

Ähnlich sah die Situation am Donnerstag vor einer Woche aus. Daniel Vizentini (Archiv)

Verkehr von Kulm bis Gränichen – wegen der Sanierung eines Abschnitts der Wynentalstrasse brauchten Autofahrerinnen und Autofahrer am Donnerstag vor rund einer Woche ordentlich Geduld. «Die Situation wurde vom Verkehrsdienst etwas unglücklich gelöst», sagt der Teufenthaler Gemeinderat Reto Hofmann.

Schuld am Ganzen war gemäss Strassenmeister Roger Bütikofer vor allem das Wetter: «Eigentlich wollte man zuerst bahnseitig sanieren und dann am Dienstag die andere Seite angehen.» Wegen des regnerischen Wetters wurde aber alles am Donnerstag gemacht. Am Dienstag wurde lediglich noch der Deckbelag eingebaut.

«Da ein Bahnübergang auf dem betroffenen Perimeter ist, sorgte jedes Fahrzeug, das den Übergang bei geschlossener Bahnschranke passieren wollte, dafür, dass der ganze Verkehr blockiert wurde», so Bütikofer. Das habe den massiven Rückstau verursacht. Bei einem so grossen Verkehrsaufkommen wie auf der Wynentalstrasse könne das leider nicht verhindert werden.

«Am Dienstag war bereits die Gleissanierung in Oberkulm im Gange und somit war der Bahnübergang den ganzen Tag offen», ergänzt er. Aus diesem Grund habe sich das Verkehrschaos vom Donnerstag am Dienstag nicht wiederholt.

Der Wasserleitungsersatz stand zur Debatte

Saniert werden musste die Strasse wegen des letztjährigen Wasserleitungsbruches. «Im gleichen Zusammenhang hat man auch noch diverse schadhafte Stellen, die nötig waren, geflickt», erklärt Bütikofer. Ausserdem stand nach dem Wasserleitungsbruch gemäss dem Strassenmeister auch die Verlängerung des Leitungsersatzes bis an die Gemeindegrenze auf dem Tisch. «Man entschied sich dann aber dafür, noch bis zum Ausbau der Strasse damit zu warten», ergänzt er. Dieser Ausbau könnte aber noch eine Weile dauern. Bütikofer rechnet mit einem Start der Arbeiten in frühestens acht bis zehn Jahren.

Ganz zum Ärger der Gemeinde: «Bei einem Wasserbruch müssten wir die Strasse noch vor der Sanierung wieder aufreissen», sagt Teufenthals Ammann Niklaus Boss. Betroffen sei ein Abschnitt von rund 15 Metern maroden Wasserleitung. In den letzten Jahren habe es auf der Strecke bereits zwei Wasserbrüche gegeben. So Gemeinderat Reto Hofmann:

«Wir hoffen jetzt, dass die Wasserleitung bis zu Sanierung der Strasse halten.»

Bis zum Ausbau oder einem allfälligen Leitungsbruch seien von Seiten des Kantons aber keine Arbeiten mehr für den Strassenabschnitt zwischen dem Bahnhof Teufenthal und rund 180 Meter nach der Grenze zu Unterkulm geplant.