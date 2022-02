Die Kinderfasnacht Teufenthal findet wieder statt

Teufenthal Neuer Ort, gleiche Guggen – die Kinderfasnacht findet wieder statt Vor vier Jahren gab es in Teufenthal erstmals einen Maskenball. Anstelle des Balls findet dieses Jahr eine Fasnacht inklusive «Schlossgeistschränzer» auf dem Spiel- und Begegnungsplatz des Dorftreffs statt. Natasha Hähni 11.02.2022, 05.00 Uhr

Kinderfasnacht in Teufenthal







Peter Weingartner / WYS

Hier rutscht ein kleiner Feuerwehrmann die Rutschbahn hinunter, da werfen zwei Prinzessinnen mit Konfetti – etwa so stellt sich Raffaela Schmid die Kinderfasnacht am 19. Februar von elf bis 14 Uhr in Teufenthal vor. «Ich wünsche mir, dass alle zusammenkommen können und ein wenig den Alltag vergessen», sagt sie. Wenn die Kinder Spass haben, seien auch die Eltern zufrieden. Schmid ist die Präsidentin des Vereins «Dorf-Treff» in Teufenthal.

Der Verein organisiert bereits ein Jahrzehnt lang Kinder-Fasnachtsumzüge in der Wynentaler Gemeinde. «Vor vier Jahren haben wir in der Turnhalle erstmals einen Maskenball veranstaltet», so Schmid. Dieser konnte im vergangenen Jahr coronabedingt nicht stattfinden. Und auch dieses Jahr sei die Lage noch zu heikel für einen Indoor-Event.

Fasnachtssuppe auf dem Spiel- und Begegnungsplatz

Glücklicherweise sind die Fasnächtler aber keine «Gfrörli». Der Verein hat für dieses Jahr eine Kinderfasnacht auf dem Spiel- und Begegnungsplatz geplant. «Wir haben eine super Guggenmusig, Getränke und Fasnachtssuppe», sagt Schmid. Letztere bestehe aus Buchstabensuppe und geschnetzeltem Gemüse und sehe aus wie Konfetti.

Ausser dem vielen Gemüscheschnätzeln sei die Vorbereitung jedoch deutlich weniger aufwendig, als bei einem Maskenball in der Turnhalle. Das sei mit ein Grund, warum der Verein sich für den Outdoor-Anlass entschieden hat. «Auf diese Weise haben wir eine einfache Version der Fasnacht, an der alle Freude haben und wir organisieren keinen aufwendigen Ball, von dem wir nicht wissen, ob er dann wirklich durchgeführt werden kann.»

Die Guggen hat Schmid schon vor einem Jahr gebucht. «Die ‹Schlossgeistschränzer› begleiten uns schon seit dem ersten Maskenball», sagt die 35-Jährige. Die Gruppe aus Lenzburg sei super für Kinderevents. «Die meisten Guggen gehen gar nicht mehr an Kinderfasnachten, weil sie an Partys für Erwachsene mehr verdienen», so Schmid.

Guggen froh um den Auftritt

Dieses Jahr seien aber viele Guggenmusiken schon glücklich, wenn sie überhaupt spielen können. «Viele Anlässe werden immer noch abgesagt.» Auch die «Schlossgeistschränzer» seien froh um ihren Auftritt und das Fest in Teufenthal. Oft spielen sie noch etwas länger. «Sie sind wirklich genial», sagt Schmid.

Jetzt müsse nur noch das Wetter stimmen, damit die Kinderfasnacht ein richtiger Erfolg wird. Die Eltern müssen aber so oder so damit rechnen, dass ihre Mini-Helden, Prinzessinen und Vampire nicht sauber nach Hause kommen. Schliesslich gebe es auf dem Spiel- und Begegnungsplatz des «Dorf-Treffs» eine Rutschbahn, Schaukeln und einen Sandkasten. «Dreckelet wird bestimmt!»