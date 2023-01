Teufenthal Nach fast 100 Jahren in Familienbesitz: Meyer AG übernimmt die Fiechter Bau AG Rückwirkend auf den 1. Januar 2023 übernimmt die Meyer AG das Teufenthaler Traditionsunternehmen samt Tankstelle Kreuzmatte. Für Geschäftsführer Markus Fiechter ist die Lösung optimal. Natasha Hähni 26.01.2023, 05.00 Uhr

Daniel Meyer und Philipp Gautschy übernehmen Fiechter AG Teufenthal. zvg

Rund vierzig Jahre ist es her, seit Markus Fiechter seinen ersten Arbeitstag bei der Fiechter Bau AG in Menziken antrat. Rund 15 Jahre später übernahm er das Geschäft von seinem Vater und führte es ein Vierteljahrhundert lang in dritter Generation. Mit 57 Jahren sagt Fiechter nun: «Ich habe mich entschieden, die Verantwortung und Geschicke in jüngere Hände abzugeben.» Genauer gesagt: in die Hände von Daniel Meyer, Inhaber der benachbarten Meyer AG. «Es war ein Glücksfall, dass er vor einem Jahr sein Interesse bei mir deponiert hat», so Fiechter. Denn die vierte Fiechter-Generation sei nicht zur Verfügung gestanden, um die Führung des Geschäfts zu übernehmen. Das sei aber schon seit längerer Zeit absehbar gewesen.

Mit der Meyer AG habe er zudem schon seit Jahren immer wieder zusammengearbeitet, sagt Fiechter. Die Aushub- und Gartenbaufirma und das Baumeisterunternehmen würden sich denn auch gut ergänzen. Diese Zusammenarbeit könne nun in ein breiteres Angebot verwandelt werden. «Das wird sicherlich auch unseren Kundinnen und Kunden zugutekommen», sagt Fiechter.

Auch die Tankstelle wird neu von der Meyer AG übernommen. Natasha Hähni

«Wichtig war mir einfach, dass die Arbeitsplätze langfristig gesichert sind», so der Menziker. Der langjährigste Mitarbeiter sei gar zwei Jahre länger als Fiechter bei der Firma tätig. Wie der aktuelle Geschäftsführer der Fiechter Bau AG, Philipp Gautschy, und Meyer in einem Brief an die Kundschaft schreiben, soll das «tolle Team» unverändert bleiben und in Zukunft sogar noch erweitert werden. «Es ist die optimale Lösung», sagt Fiechter.

Fiechter bleibt vorerst im Haus

Aktuell arbeiten rund 20 Personen bei den beiden Standorten der Fiechter Bau AG (Menziken und Teufenthal) und der Teufenthaler Tankstelle Kreuzmatte. Die wird ebenfalls an den Nachbarn verkauft. Geschäftsleiter der Fiechter Bau AG wird wie bis anhin Philipp Gautschy bleiben. «Die gewohnten Prozesse, Abläufe und Vereinbarungen bleiben unverändert», schreiben Gautschy und Meyer im Brief weiter. Ein paar Neuerungen, wie Bestellungen und Offertenanfragen über die Website, würden in nächster Zeit folgen.

Mitte Januar seien die Mitarbeitenden über die Entscheidung des Geschäftsführers orientiert worden. Die Firma wurde rückwirkend auf den 1. Januar 2023 verkauft – 93 Jahre nach ihrer Gründung durch Markus Fiechters Grossvater. Ganz aus dem Bild ist Fiechter aber nicht. «Als Berater stehe ich der Firma natürlich immer noch zur Verfügung», so der Geschäftsmann. Der Prozess einer Firmenübernahme ist eine langwierige Angelegenheit, «und ich bin ja noch nicht ganz im Rentenalter», so Fiechter lachend.