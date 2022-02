Nach Ja zur Machbarkeitsstudie: Teufenthaler Ammann über BNO

Teufenthal «Jetzt können wir das tun, was wir schon lange wollten» – Stimmvolk gibt Startsignal für Wandel So geht es nach dem «Ja» zur Machbarkeitsstudie in Teufenthal weiter mit der BNO. Natasha Hähni 15.02.2022, 09.00 Uhr

Hier soll in Zukunft eine Mischung aus Industrie-, Wohn- und Gewerbefläche entstehen. Chris Iseli / WYS

Die Teufenthalerinnen und Teufenthaler haben entschieden: Die Machbarkeitsstudie über das Injecta-Areal wird in Auftrag gegeben. Von 494 Abstimmenden waren 264 mit dem Kredit in der Höhe von 145400 Franken einverstanden. 230 Personen stimmten dagegen. Doch was bedeutet das «Ja» an der Urne nun für die Wynentaler Gemeinde?