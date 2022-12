Wynental: Nutzungsänderungen der Trostburg bewilligt

Teufenthal Grundstein für Märchenhochzeiten im Wynental wurde gelegt: Nutzungsänderungen der Trostburg sind bewilligt Schon in naher Zukunft könnten standesamtliche Hochzeiten auf dem Teufenthaler Wahrzeichen möglich sein. Das eine oder andere Detail muss aber noch geklärt werden. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 20.12.2022, 18.59 Uhr

Auf der Trostburg könnte bald geheiratet werden. ginesta.ch/Aargauer Zeitung

Heiraten auf dem Schloss – der Traum von vielen könnte schon bald auf der Teufenthaler Trostburg in Erfüllung gehen. «Wir haben die Baubewilligung für die Nutzungsänderungen auf Schloss Trostburg im ordentlichen Verfahren Ende November erteilen können», sagt der zuständige Gemeinderat Matthias Anderau auf Anfrage. Zuvor stimmte auch der Kanton der Nutzungsänderung mit dem entsprechenden Betriebskonzept zu, wie Giovanni Leardini, Kommunikationsleiter des Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), bestätigt.

Laut Anderau handelte es sich bei diesem Baugesuch um ein nicht alltägliches Verfahren. Bis im Frühling 2021 war die Trostburg in Privatbesitz. Mit der Übernahme wollte die heutige Besitzerin, die Siesta-Immobilien AG, die Trostburg als Veranstaltungsort wieder der Bevölkerung zugänglich machen. Ganz zur Freude des Gemeinderats, wie Anderau findet, schliesslich handelt es sich um das Wahrzeichen von Teufenthal.

Auf einer Website der neuen Besitzerin wurden allerlei Nutzungsmöglichkeiten aufgeführt. Wegen der Pandemie und fehlender Bewilligungen beschränkte man sich letztlich vor allem auf standesamtliche Hochzeiten. Gemäss Anderau seien Letztere aktuell aber noch nicht möglich. «Dazu ist eine zusätzliche Vereinbarung zwischen der Eigentümerin und der Gemeinde in Absprache mit dem zuständigen Standesamt nötig», sagt er. Mit der Bewilligung der Nutzungsänderung sei der Grundstein dafür aber nun gelegt worden. «Ich gehe davon aus, dass standesamtliche Trauungen auf Schloss Trostburg in naher Zukunft möglich sein werden», so Anderau.

Die Bewilligungen kommen rund ein halbes Jahr nach der öffentlichen Auflage des Baugesuchs der Siesta-Immobilien AG. Damals gingen zwei Einwendungen bei er Gemeinde ein. «In beiden Fällen geht es grundsätzlich um Angst vor Mehrverkehr», sagte Reto Müller, Bauverwalter der Region Kulm, damals gegenüber der AZ. Wie Anderau nun erklärt, wurden die entsprechenden Einwendungsverhandlungen dazu bereits geführt. «Eine Einwendung wurde zurückgezogen und eine zweite im Rahmen des Bewilligungsverfahrens abgewiesen», sagt er.

Wie Leardini ausführt, ist gegen die Bewilligung nun ausschliesslich eine Beschwerde beim Rechtsdienst des Regierungsrats möglich, nicht bei der Gemeinde. «Ob Beschwerden beim Rechtsdienst des Regierungsrats eingegangen sind, ist uns nicht bekannt», ergänzt er.

Für die Gemeinde sei es ein Anliegen, dass durch die angepasste Nutzung keine zusätzlichen Emissionen für die Bevölkerung entstehen, wie Anderau sagt. Er ergänzt: «Dazu gehört die konsequente Umsetzung eines Verkehrskonzeptes, welches Bestandteil des Betriebskonzeptes ist.» Grossanlässe sind anhand dessen nach wie vor nicht möglich.

