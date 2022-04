Pfarrerin Esther Worbs geht nach 24 Jahren in den Ruhestand

Teufenthal Fast ein viertel Jahrhundert Pfarrerin: «Ich habe mich immer als Übersetzerin gesehen» Seit 1999 war Esther Worbs Pfarrerin der reformierten Kirche in Teufenthal. Ursprünglich wollte sie etwas ganz anderes machen. Seit Samstag ist sie offiziell im Ruhestand. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Esther Worbs hat 36 Jahre in der reformierten Kirche Teufenthal gearbeitet. 24 davon als Pfarrerin. Natasha Hähni

Als Esther Worbs 1986 mit ihrem damaligen Ehemann Frank Worbs vom Freiamt her nach Teufenthal fuhr, war sie sich sicher, dass sie hier nicht lange bleiben will. Über Dürrenäsch sei sie damals ins Tal gefahren, das an jenem Abend so dunkel wirkte. «Jetzt bin ich schon 36 Jahre hier», sagt die langjährige Pfarrerin der reformierten Kirche. Die Stelle übernahm sie 1999 von ihrem Ex-Mann, der weggezogen war.

Die 65-Jährige holt einen Artikel aus ihrem Wandregal, das sich über die gesamte Länge des Raumes erstreckt und mit Büchern und Ordnern vollgestellt ist. «Hier bin ich bei meiner Amtseinsetzung. Das ist eine lange Zeit her» – 24 Jahre, um genau zu sein. In der Kirche mitgeholfen habe sie aber auch schon in den 12 Jahren zuvor.

Auf der Suche nach Antworten

Den Weg zum Theologiestudium und später in den Beruf als Pfarrerin hat sie nicht zufällig eingeschlagen. Als Esther Worbs in Sargans die Kanti besuchte, verstarb ihre Schwester. «Ich wollte es einfach verstehen», erinnert sie sich. Das Theologiestudium erschien ihr damals als geeigneter Weg dafür. Als später auch ihre erste Tochter starb, suchte sie erneut im Glauben nach Antworten.

«Ich denke, heute habe ich die Antworten auf meine Fragen gefunden.»

Unter anderem im Spruch «Love is the answer, love is the way» (zu Deutsch: Liebe ist die Antwort, Liebe ist der Weg). In der Bibel sei derselbe Spruch anders formuliert: «Gott ist die Liebe». Der genaue Wortlaut spiele für sie aber keine grosse Rolle: «Was ich suche, ist universal.» Oft seien Menschen aber eingefahren auf spezifische Bezeichnungen. «In solchen Situationen habe ich mich immer als Übersetzerin gesehen», erklärt sie.

Ihre persönliche Suche nach Antworten in eine Karriere zu verwandeln, sei aber nicht ihr ursprünglicher Plan gewesen. Während ihres Studiums in Basel war sie Schülerin des Basler Künstlers Hans Studer. «Ich habe leidenschaftlich gerne gemalt.» Studer habe ihr in jener Zeit geraten, weder Kinder zu bekommen, noch Pfarrerin zu werden. Zu wenig Zeit würde ihr so für die Kunst bleiben. «Ich habe dann aber genau das gemacht», sagt Esther Worbs und lacht.

Fast hundert Herzchen zum Abschied

Bereut hat sie ihre Entscheidung nie: «Das, was ich all die Jahre gelernt habe, konnte ich in meinem Beruf als Pfarrerin weitergeben.» Die Leute könnten dann davon aufnehmen, was sie wollen. «Glücklich sein kann letztendlich nur, wer akzeptiert, dass man nicht alles beeinflussen kann», sagt die Teufenthalerin.

Dass ihre Botschaften oft angekommen sind, sieht die Pfarrerin unter anderem an den rund hundert Holzherzchen auf ihrem Esstisch. Diese haben ihr Mitglieder der Kirchgemeinde an ihrem Abschlussgottesdienst am vergangenen Sonntag überreicht. Auf jedem Herzchen steht eine kleine Botschaft einer Person oder Familie der Kirchgemeinde.

«Viele Anekdoten hatte ich schon lange vergessen.»

Einige Familien habe sie in ihrem fast viertel Jahrhundert als Pfarrerin über mehrere Generationen begleitet. «Da habe ich das Paar verheiratet, die Kinder getauft und konfirmiert und die Eltern beerdigt», erinnert sie sich.

Jetzt, wo sie pensioniert ist, will sich die ehemalige Pfarrerin erst einmal Zeit für sich selbst nehmen: «Vielleicht fange ich ja wieder an zu malen.» Vor dem Pfarrhaus in Teufenthal – hier wohnt Esther Worbs mit ihrem Partner vorerst weiter, bis sie in Unterkulm bauen kann – steht seit dem vergangenen Wochenende ein «Lesebänkli», das sie als Abschlussgeschenk von der Kirchgemeinde Kulm erhalten hat.

Ganz gemütlich kann sie’s sich auf diesem aber noch nicht machen. Denn ihre Nachfolge in der Kirche sei noch nicht ganz geregelt: «Sollten sie Not am Mann haben, springe ich natürlich gerne ab und zu ein.»

