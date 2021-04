Teufenthal Einst Arbeiter-Kantine, dann Kulturhaus: Jetzt ist das Wohlfahrtshaus für 3,5 Millionen Franken zu haben Die Künstlerin Theresia Humbel und ihr Mann erwarben die ehemalige Fabrikkantine 2013 und wandelten sie zum Kulturhaus. Jetzt möchte sie es verkaufen. Flurina Dünki 20.04.2021, 05.00 Uhr

Das als Wohlfahrtshaus von der Injecta erstellte Gebäude gehört heute Künstlerin Theresia Humbel, die es verkaufen will. Flurina Dünki / Aargauer Zeitung

Als die Injecta 2011 definitiv ihre Türe schloss, hatte es seinen ursprünglichen Zweck bereits verloren gehabt – das Wohlfahrtshaus am nördlichsten Punkt des ehemaligen Fabrikgeländes. Seit es keine Kantine mehr war, war es Restaurant, Jugendkulturhaus und Künstlerhaus. Bald wird es wieder einen neuen Zweck erhalten.

Ob das Haus erhalten bleibt oder auf dem Grundstück eine Überbauung entstehen wird, steht noch in den Sternen. Fest steht: Eigentümerin Theresia Humbel möchte es verkaufen. Für 3,5 Millionen Franken.

Eine lange Geschichte

Die Injecta-Fabrikherren liessen das Gebäude 1950 nach Plänen des Brugger Architekten V. Tobler erstellen, um für die Belegschaft, deren Anzahl seit der Gründung 1921 stetig gewachsen war, eine Kantine zu bauen. Am gewählten Namen «Wohlfahrtshaus» lässt sich erkennen, wie grosszügig die Patrons damals diese Geste fanden. Ein paar Jahre später kam noch ein Angestelltenhaus hinzu.

Juni 1967: Teufenthal (AG), Injecta AG (INCA-Produkte) mit WSB-Station Teufenthal Comet Photo AG (zürich) / Aargauer Zeitung

Kantine hatte ausgedient — vor dem Untergang der Injecta

Doch die ausländische Konkurrenz drückte auf die Produktionspreise der Hochpreisinsel Schweiz, die Druckgiesserei Injecta kam vor allem ab den 2000er-Jahren immer mehr Unter Druck. Bleistiftspitzer und Haushaltsapparate wurden jenseits der Landesgrenze günstiger hergestellt. Die Kantine wurde bereits Jahre vor der Liquidation 2011 geschlossen – und bekam damals schon einen neuen Zweck.

Ein Foto aus dem Jahr 2010, als das Wohlfahrtshaus ein Jugendkulturhaus war.

Sibylle Haltiner / WYS

Nach einer kurzen Ära als Restaurant wurde es 2008 zum Jugendkulturhaus des Vereins Jugendarbeit Wynental. Dieser war immer noch eingemietet, als die Künstlerin Theresia Humbel und ihr Mann Kurt Humbel das Grundstück von über 5000 Quadratmetern kaufte, zog ein paar Jahre später aber aus.

Kulturhaus für das ganze Tal

Das neue Eigentümerpaar musste «notwendige Renovationen» machen, wie auf der Website von Theresia Humbel nachzulesen ist. Und es machte daraus das Haus im Park. Im ehemaligen Kantinensaal kommen seither Persönlichkeiten aus der Kulturszene für Veranstaltungen zusammen. Schriftsteller treffen dort auf plastische Künstler, Mundartsänger auf Maler. Auch mit dem Kulturverein Kukuk und dem «Erzähltal» wird eng zusammengearbeitet.

Nun soll das ehemalige Wohlfahrtshaus, das gemäss der Beschreibung der kantonalen Denkmalpflege in den «zeittypischen Formen des ‹Landistils› gehalten ist», veräussert werden. Es ist im Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als Objekt von lokaler Bedeutung aufgelistet, hat also keinen Schutzstatus. Ob Teufenthal dies eventuell im Rahmen seiner anstehenden Änderung der Bau- und Nutzungsordnung (NBO) ändern will, ist noch nicht bekannt. Das Mitwirkungsverfahren steht erst bevor.

Vielseitig nutzbar

Vor allem für Liebhaber von Kultur- und Industriegeschichte ist die Liegenschaft ein Bijou: Gemäss Verkaufspräsentation befindet sich darin unter anderem ein Kino mit 8 Plätzen, ein Dörrraum, ein Kartoffelkeller, ein Gemüsekeller und eine Telefonzelle.

Die Gefahr, dass das Haus für ein WSB-Depot in Teufenthal geopfert wird ist ziemlich klein. Der Kanton hielt gemäss seiner damaligen Antwort den Standort für nicht geeignet.