Teufenthal Eine Antwort gibts erst Ende Jahr: So steht es um die Teufenthaler Tiny-House-Überbauung Seit Mai 2020 versuchen Investoren, die Überbauung an der Dürrenäscherstrasse in Teufenthal zu realisieren. Einwendungen über mehrere Instanzen machen ihnen aber immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Auf der rot eingezeichneten Fläche, auf der in Vergangenheit Schafe grasten, soll in Zukunft eine Überbauung stehen. Bild: zvg/Goran Potkonjak, Husistein und Partner AG

Noch ist sie grün, die Fläche an der Dürrenäscherstrasse, auf der unter anderem fünf Mehrfamilienhäuser, acht Reihenfamilienhäuser und vier Zeilen mit 20 Tiny Houses gebaut werden sollen – und das wird sie wohl auch noch eine Weile bleiben. «Aktuell ist noch eine Beschwerde beim Regierungsrat hängig», erklärt der stellvertretende Bauverwalter der Region Kulm, Reto Müller. Die Beschwerde sei von zwei Parteien unterzeichnet worden. Das heisst, von den vier Einwendungen, die im Sommer 2022 bei der Gemeinde eingegangen sind, konnten zwei bereinigt werden.

Das interne Vernehmlassungsverfahren läuft bis Ende Februar. «Wir rechnen frühestens Ende 2023 mit einer Antwort des Regierungsrates», so Müller. Bis dahin liegt das Projekt also wieder auf Eis. Wie Müller findet, dauern die Beschwerdeverfahren rund um Bauprojekte zu lange: «Wüsste die beschwerdenführende Person, dass Entscheide solcher Verfahren innert zwei Monaten gefällt würden, gäbe es wohl weniger Einwendungen», sagt er. In der aktuell hängigen Beschwerde geht es um die Gestaltung des Areals. Ein Thema, das in den letzten Jahren schon mehrmals überprüft und angepasst wurde. «Die Abstände im aktuellen Projekt sind vom Kanton überprüft worden.» Nun sieht das Projekt noch 67 Wohnungen in der Grösse von 1,5 bis 5,5 Zimmern, die meisten mit 4,5 vor.

Lieber Schafe als Gebäude

Das Problem beim ersten Projekt auf demselben Grundstück, welches vom Regierungsrat als nicht zonenkonform beurteilt wurde, ist aus Sicht der Bauverwaltung auf einen Mangel der heutigen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) zurückzuführen. Für die Regelbauweise ist keine maximale Ausnützungsziffer festgelegt, für Arealüberbauungen jedoch ein Wert von maximal 0.7. Das vom Regierungsrat abgelehnte Projekt wurde als Regelbauweise mit einer Ausnützungsziffer von 0.82 geplant. Die Ziffer bezeichnet die Dichte, mit der eine Fläche bebaut werden darf. Die momentan gültige Bau- und Nutzungsordnung stammt aus dem Jahr 2000. Aktuell arbeitet die Gemeinde an der revidierten Version. Diese soll im kommenden Jahr vors Volk kommen. «Fehler wie dieser werden dann korrigiert», sagt der Bauverwalter.

In der Vergangenheit sind öfters mal Schafe auf der betroffenen Wiese gehalten worden. Dass diese den Anwohnenden besser gefallen als eine Arealüberbauung, sei ihm klar. «Das Land ist aber seit Jahrzehnten Bauland», ergänzt Müller. Es sollte also allen klar gewesen sein, dass die Fläche früher oder später bebaut wird.

Wann und ob dies geschehen kann, entscheidet nun der Regierungsrat. «Ich bin gespannt, wie der entscheidet», so Müller. Die Möglichkeit, dass der Investor das Projekt bis dahin weiterverkaufe, bestehe.

