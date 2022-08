Gewerbeausstellung Kulm auf Kurs – ein Programmpunkt fällt weg

Teufenthal «Die komplette Hallenfläche ist belegt»: Gewerbeausstellung Kulm ist auf Kurs – ein Programmpunkt fällt jedoch weg Vom 2. bis 4. September findet die Regionalmesse Mittleres Wynental zum 15. Mal statt. In der Teufenthaler Tennishalle werden 46 Aussteller Platz finden. Natasha Hähni 25.08.2022, 05.00 Uhr

Die letzte Ausstellung war die «W14», die vom 6. bis 8. Oktober 2017 in Unterkulm in einem grossen Zelt sowie in der Turnhalle stattfand. Sibylle Haltiner

Gleich zweimal wurde die regionale Gewerbemesse verschoben. Eigentlich findet sie alle vier Jahre statt. Umso mehr Vorfreude herrscht nun kurz vor der Durchführung der 15. Ausgabe: Am 30. August starten gemäss André Dennler, OK-Präsident der Regionalmesse Mittleres Wynental von Gewerbe Kulm, die Aufbauarbeiten. «Neben dem Standbauer unterstützt uns der Turnverein Teufenthal (TV) beim Auf- und Abbau», sagt er. Hinzu kämen noch die sechs OK-Mitglieder.

Mit dem Aufbau wird das Team ordentlich beschäftigt sein. In der Teufenthaler Tennishalle haben Dennler zufolge 46 Stände, im Innen- und im Aussenbereich 10 bis 15 Ausstellende Platz. Bereits im März waren 31 Ausstellende angemeldet. Jetzt sieht die Situation gar noch besser aus: «Erfreulicherweise ist die komplette Hallenfläche belegt», so Dennler.

Keine Schweinchen an der Messe

Erfreulich auch, weil die Situation aufgrund der Pandemie lange unsicher war. Jetzt sei man auf Kurs. «Es geht Schlag auf Schlag», sagt Dennler. Mit dabei sind am Wochenende vom 2. bis 4. September unter anderem das Malergeschäft Döbeli AG, die Landi Aarau-West AG, die Valiant Bank und die Landfrauen Teufenthal.

Ein Programmpunkt, der vor allem für die kleineren Besucherinnen und Besucher gedacht war, fällt jedoch weg: das Säulirennen. «Dieses mussten wir aus dem Programm kippen, weil sämtliche Schweine-Rennstallbesitzer nicht verfügbar sind», erklärt Dennler.

Ausser dieser Nachricht habe man bisher aber keine negativen Rückmeldungen erhalten. «Ich wünsche mir für alle beteiligten Aussteller und Gastrobetreiber einen riesigen Besucheransturm», sagt der OK-Präsident. Betriebe aus der Region mit einem Besuch zu unterstützen, lohne sich. Er selber werde an allen Ausstellungstagen auf dem Gelände zu sehen sein: «Als OK-Ansprechperson, Aussteller, Geniesser an Foodständen und an der Bar.»