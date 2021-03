Gesamterneuerungswahlen Der Gemeinderat Teufenthal möchte in der kommenden Amtszeit auch Frauen im Gremium Am 13. Juni finden in Teufenthal bereits Gesamterneuerungswahlen statt. Ammann Niklaus Boss hofft, dass der Gemeinderat kein Männergremium bleibt. Flurina Dünki 17.03.2021, 05.00 Uhr

Der Teufenthaler Ammann Niklaus Boss hofft, dass in der kommenden Amtsperiode Frauen im Gemeinderat vertreten sind. Flurina Dünki / Aargauer Zeitung

Nur einer der im Herbst 2017 in den Teufenthaler Gemeinderat Gewählten tritt am 26. September wieder an. Niklaus Boss (57, parteilos), der bei den letzten Gesamterneuerungswahlen neu ins Gremium gewählt wurde. Zuvor war er in der Finanzkommission tätig. Nach dem Rücktritt von Ammann Urs Lehner und Vizeammann Thomas Plüss wurde Boss zum Ammann gewählt. Nicht wieder antreten werden Vizeammann Peter Weber (67, parteilos) und Roland Lutz (68, parteilos).