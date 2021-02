Teufenthal Das über 800 Jahre alte Wynentaler Traumschloss ist verkauft – jetzt gehört es einer Zürcher Firma Erst im Juni wurde die Trostburg in Teufenthal zum Verkauf angeboten, jetzt zeigt der Blick ins Grundbuch: Die Burganlage ist bereits verkauft. Katja Schlegel 19.02.2021, 04.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Trostburg in Teufenthal wurde ab 1999 umfassend renoviert. Ginesta.ch

Im Juni tauchte ein Immobilien-Inserat auf, das landesweit für Aufregung sorgte: Die Trostburg ob Teufenthal, das sorgfältig restaurierte Traumschloss mit drei Hauptgebäuden, Kapelle, Ringmauer und Toranlage, stand zum Verkauf.

Wurde damals der Kaufpreis nur auf Anfrage genannt, wurde das Inserat im Juli mit einem «Preissegment» ergänzt, einer Grafik. Diese zeigte einen Kaufpreis zwischen 5 und 10 Millionen Franken an.

Manche befürchteten erneuten Zerfall

Im Wynental nahm man rege Anteil am Schicksal der Trostburg. Unter dem bisherigen Besitzer Ernst Brunner hatte sich die heruntergekommene Anlage ab 1999 zu einer wahren Schönheit gemausert. Und so manch einer stellte sich die Frage, ob dem Prachtschloss wohl wieder der Zerfall drohen könnte, sollte in dieser schwierigen Zeit kein Käufer gefunden werden. Gleichzeitig sollen Gerüchte im Dorf die Runde gemacht haben, wonach das Schloss von Chinesen gekauft worden sei.



Schloss Trostburg in Teufenthal während Umbauarbeiten 2005.







Zvg / AAR Die Trostburg wurde vor rund 800 Jahren erbaut.

Britta Gut Mit diesen Aufnahmen warb das Immobilienunternehmen für den Verkauf. Ginesta.ch / Aargauer Zeitung Mit diesen Aufnahmen warb das Immobilienunternehmen für den Verkauf. Hier die Zugbrücke. Ginesta.ch / Aargauer Zeitung Trostburg Teufenthal







Sibylle Haltiner / WYS Trostburg Teufenthal







Sibylle Haltiner / WYS Ein wunderbarer Flecken Erde.







Sibylle Haltiner / WYS Die Kapelle der Trostburg. WYS WYS 2004 wurde das Rebmannhau saniert.







Felix Graser / WYS

Doch all diese Sorgen waren unbegründet. Interessierte Käufer liessen nicht lange auf sich warten, das Interesse an der Trostburg war gross. Und nur neun Monate nach Erscheinen des Inserats zeigt der Blick ins Grundbuch: Die Trostburg wurde verkauft. Neu als Besitzerin eingetragen ist die Firma Siesta-Immobilien AG mit Sitz in Rüschlikon. Verwaltungsratspräsident ist ein Zürcher Rechtsanwalt.

Künftige Nutzung bleibt vorerst noch ein Geheimnis

Im Dorf hat man vom Verkauf der Trostburg gehört, auch ist einigen nicht entgangen, dass Handwerker auf der Anlage arbeiten. Doch was genau mit der Burg geplant ist, ist im Dorf nicht bekannt.

Wird die Trostburg mit ihren 19 Zimmern auf 968 m2 Wohnfläche, umgeben von 8400 m2 Grundstück, weiterverkauft? Wird sie – wie damals im Immobilieninserat beworben – für Arbeiten, Einladungen und Events, als Veranstaltungsort für Seminare oder als Klinik genutzt? Oder bleibt sie ein Privatwohnsitz, wie sie es auch die letzten Jahre war?

Bei der neuen Eigentümerin, der Siesta-Immobilien AG, gibt man sich noch sehr zurückhaltend über die Pläne mit den historischen Mauern. Eines ist aber sicher: Die Trostburg wird nicht mehr als Privatwohnsitz dienen.