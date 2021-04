Teufenthal Dank Tipp vom Nachbarn: Täter von brutalem Raubüberfall gefasst In Teufenthal wurde eine 91-jährige Frau zuhause brutal überfallen und ausgeraubt. Dank zweier aufmerksamer Nachbarn konnte der Täter nun gefasst werden. 28.04.2021, 19.53 Uhr

So konnte der Täter gefasst werden: Der Beitrag von TeleM1 TeleM1

(kob) Am Montag wurde in Teufenthal eine 91-jährige Frau zuhause überfallen – der Räuber konnte auf der Flucht festgenommen werden. Dass dies gelang, ist auch den Nachbarn zu verdanken, wie TeleM1 heute berichtet. In der Auffahrt eines Bauernhofs hatte der Täter ein Fahrzeug parkiert: «Ein dunkler BWM, mit ausländischem Nummernschild», erinnert sich Melchior Rohrer. Er merkte sich das Kennzeichen und sprach den mutmasslichen Fahrer an. «Ich dachte mir, er hätte ein Problem, und fragte ihn danach.» Dieser tat dann auch so, als hätte sein Auto eine Panne.