Teufenthal: Die Knacknüsse der Injecta-Studie

Teufenthal Anteil der Wohnfläche wurde angepasst: Das sind die Knacknüsse der Injecta-Studie Die Gemeinde hat die Bevölkerung am Dienstagabend über die Ergebnisse der Injecta-Machbarkeitsstudie informiert. Nun geht es wieder an die Planung der BNO. Natasha Hähni 26.01.2023, 05.00 Uhr

Das Injecta-Areal ist zurzeit noch eine Industriezone. (Archivaufnahme: 2015) Chris Iseli

Eigentlich hätten drei Planungsbüros je ein Szenario ausarbeiten sollen. Weil die Machbarkeitsstudie für das Teufenthaler Injecta-Areal statt an der Gmeind aber erst im Februar mittels Referendum vom Stimmvolk angenommen wurde, verschob sich die Planung. «Eines der drei Büros hatte deshalb keine Kapazität mehr», erklärte Ammann Niklaus Boss an der Infoveranstaltung zur Studie.

«Wurde der Kredit angepasst?», fragte ein Bürger. Die Antwort: Nein. Er bleibt bei 145'400 Franken, weil die beiden verbliebenen Planungsbüros nun mehrere Szenarien ausarbeiteten. Das Ergebnis wurde am Dienstagabend in der Teufenthaler Kirche vorgestellt. «Ein Siegerszenario gibt es in dem Sinne nicht», hält Boss fest. Stattdessen habe man einen Syntheseplan ausgearbeitet. Beim Endergebnis seien sich die beiden Planungsbüros «einig genug, um es beim Kanton vorzustellen», wie eine der Planerinnen festhält.

Anteil der Wohnfläche als Knacknuss

Eine der «Knacknüsse» bei der Planung ist gemäss Boss der Anteil der Wohnfläche. Im Rahmen der Gesamtrevision der Bau- und Nutzungsplanung (BNO) wollte die Gemeinde die Industriezone umzonen. «Bei der ersten Fassung hatten wir fast 80 Prozent Wohnraum angedacht», so Boss. Diese Version scheiterte beim Kanton. Die Machbarkeitsstudie zeigt nun, wo im Areal eine Umzonung im Kontext der ganzen Gemeinde Sinn macht.

Neu sei die Wohnfläche bei rund 30 bis 40 Prozent. An der Grenze zur Industrie auf Unterkulmer Gebiet sei zudem absichtlich Industriezone belassen worden, damit kein Wohnhaus gleich neben ein Industriegebäude gebaut wird. Auch angedacht sind «ruhige» Flächen wie Parks, weiter soll der Charakter des ehemaligen Industriegebiets erhalten bleiben.

Die Ergebnisse fliessen nun wieder in die Planung der BNO mit ein. «Unser Ziel ist, die Mitwirkung vor den Sommerferien durchführen und an der Sommer-Gmeind 2024 über die BNO abstimmen zu können», so der Gemeindeammann. Ob dies möglich sei, hänge aber von der Anzahl der Einwendungen ab.