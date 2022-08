Das Teufenthaler Hochstammprojekt ist ein Erfolg

Teufenthal 49 Bäume in zehn Jahren gepflanzt – das Hochstammprojekt ist ein Erfolg für Ortsbild und Natur 2011 hatte die Teufenthaler Kultur- und Landschaftskommission die Idee, Hochstammbäume durch Baumpatenschaften zu fördern. Nun blickt der damalige Präsident mit der AZ zurück – und auch etwas voraus. Pascal Bruhin 17.08.2022, 05.00 Uhr

Hochstammprojekt Teufenthal feiert 10-Jahr-Jubiläum, Jakob Müller, Mitglied Natur- und Landschaftskommission. Pascal Bruhin

Zehn Jahre, 49 Bäume und unzählige strahlende Augen. Jakob Müller kann schon ein bisschen stolz auf sich und sein Team sein, auch wenn er das – bescheiden, wie er ist – nie zugeben würde. Was 2011 aus einer simplen Idee entstand, wird die Gemeinde Teufenthal noch über Generationen hinaus prägen: Das Hochstammprojekt.

«2012, im ersten Jahr, haben wir 13 Bäume gepflanzt», blickt Müller zurück. Als damals frisch gewählter Gemeinderat übernahm er, wie es üblich war, die Präsidentschaft der Kultur- und Landschaftskommission. Gleichsam kamen weitere neue Mitglieder hinzu. Es sprudelte nur so vor Ideen. Aber: «Es musste ein Projekt sein, das verhebt», erinnert sich Müller. Hochstammbäume seien nicht nur ökologisch wertvoll, sie prägen auch das Ortsbild, was dem gebürtigen Teufenthaler ein Anliegen war.

500 Franken kostet die Baumpatenschaft einmalig

Und «verhebe» tut das Projekt bis heute, wie man unschwer selbst auf dem Grundstück Müllers, direkt unterhalb des Schlosses Trostburg erkennt. Müller führt auf ein eingezäuntes Stück Wiese, auf dem seine drei Schafe grasen und läuft zielstrebig auf einen stattlichen Jungbaum zu. «Der hier stammt aus dem ersten Jahrgang», sagt er und zeigt auf das etwas verwitterte Metallschild, das am Pfahl, der den Baum stützt, angebracht ist.

Jeder Baum ist mit dem Namen seines Götti oder Gotti angeschrieben. Pascal Bruhin

Nebst Baumart, Baumnummer und Pflanzdatum steht dort auch der Baumpate oder die Baumpatin vermerkt. Denn jeder der Bäume aus dem Hochstammprojekt hat einen Götti, ein Gotti. Im Falle des Kirschbaums «schwarzer Chlöpfer Stalten» auf Müllers Schafwiese ist es dessen Nachbarin. 500 Franken kostet eine Baumpatenschaft einmalig. Dieser Betrag finanziert den Kauf des Baumes sowie dessen Pflege für die ersten zehn Jahre. Zudem beteiligt sich die Gemeinde mit 25 Franken pro Baum.

Im letzten November wurde dieser Baum auf der Schafweide von Jakob Müller gepflanzt. Pascal Bruhin

Sei es zur Hochzeit, zur Geburt oder zum Dienstjubiläum. Die Beweggründe, sich «seinen» Baum in Teufenthal pflanzen zu lassen, sind ebenso vielfältig wie die Palette an Baumarten, aus denen beim Lieferanten, der Baumschule Fritz Walti in Dürrenäsch, ausgesucht werden kann. Und auch den Standort dürfen die künftigen Baumpaten selbst wählen. Zumeist befindet sich dieser auf dem Land eines Bauern. Und zumeist sind es auch Teufenthaler, oder Heimweh-Teufenthaler, die eine Patenschaft übernehmen oder geschenkt bekommen. Wobei auch der eine oder andere auswärtige Pate schon zum Zuge gekommen sei.

Bauern stehen mit grossem Mehr hinter dem Projekt

«Fast alle Landwirte in der Gemeinde haben mittlerweile einen Patenbaum auf ihrem Land», freut sich Jakob Müller, dass auch von Seiten der Landwirtschaft viel Unterstützung für das Projekt da ist.

Sie und natürlich die Baumpaten selbst sind jeweils auch dabei am Pflanztag, der meistens Ende November stattfindet. Für Müller ist dieser Tag immer ein besonderes Highlight: «Ich war bis jetzt bei jeder Pflanzung dabei», hält er fest. Nur einmal sei der Pflanztag in den letzten zehn Jahren ins Wasser gefallen, mangels Interessenten für eine Baumpatenschaft.

In Reih und Glied: Diese Kirschbäume wurden ebenfalls im Rahmen des Hochstammprojekts gepflanzt. Pascal Bruhin

In diesem Jahr sehe es aber wieder gut aus, so Müller, der in diesen Tagen wieder den jährlichen Flyer zum Projekt in den Teufenthaler Briefkästen verteilt. «Wir haben noch Platz für mehr Bäume», hält Müller fest.

«Und sonst bin ich optimistisch, dass wir neue Standorte erschliessen könnten.»

Und für alle, die jetzt noch überzeugt werden müssen vom Hochstammprojekt: Die ersten zehn Jahre gehören die Früchte der Bäume den Paten. «Danach muss mit dem Bauern verhandelt werden», sagt Müller schmunzelnd.