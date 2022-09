Schöftland: Überforderte Bauverwaltung schlägt Alarm

Suhrental/Ruedertal «Die Situation ist dramatisch»: Regionale Bauverwaltung schlägt Alarm – doch nicht nur wegen des Personalmangels Die regionale Bauverwaltung in Schöftland ist wegen des Fachkräftemangels überlastet. Nun bitten die angegliederten Gemeinden ihre Bevölkerung, auf Erstberatungen zu verzichten. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Im Suhrental hat die rege Bautätigkeit Konsequenzen für die regionale Bauverwaltung in Schöftland. (Symbolbild) Matthias Jurt

Die regionale Bauverwaltung in Schöftland ist zuständig für die Baugesuchsverfahren der Gemeinden Hirschthal, Kirchleerau, Moosleerau, Reitnau, Schlossrued, Schmiedrued, Staffelbach, Wiliberg und natürlich Schöftland. Und sie ist – wie viele andere auch – komplett überlastet. «Wir kämpfen auf der Verwaltung enorm mit Fachkräftemangel. Das erschwert es uns, die Aufgaben, die wir für andere Gemeinden der Region übernehmen dürfen, in der gewohnten Qualität zu erledigen.» Das legte der Schöftler Gemeindeammann Thomas Buchschacher bereits im April im Interview mit der AZ dar.

Der chronische Personalmangel in der gesamten Branche ist allerdings nur ein Grund für die Überlastung der Bauverwaltung. In einem eindringlichen Schreiben mit gleichem Wortlaut wenden sich nun die Gemeinderäte mehrerer der betroffenen Gemeinden an ihre Bevölkerung. Sie bitten Bauherrinnen und Bauherren in dieser «aussergewöhnlichen Situation», auf Erstberatungen bezüglich ihrer Bauprojekte bei der regionalen Bauverwaltung zu verzichten und stattdessen ein externes Planungsbüro beizuziehen.

Bauverwaltung eigentlich nur für baurechtliche Fragen zuständig

«Es ist definitiv nicht die Aufgabe der Bauverwaltung, ein halbes Baugesuch auszufüllen», sagt Raphael Huber, Gemeindeschreiber von Schmiedrued. Seine Gemeinde war eine der ersten, die die Mitteilung auf der Website publizierte. Viele Bauherrinnen und -herren seien sich wohl nicht bewusst, dass für planerische, gestalterische Fragen zu ihrem Bauprojekt nicht die Bauverwaltung zuständig sei. Sie unterstütze hingegen in baurechtlichen Belangen. Huber mutmasst:

«Man will sich vielleicht vereinzelt einfach den Architekten sparen.»

Der Aufruf, wonach sich die Bauherren von einem Planungsbüro beraten lassen, hat allerdings nicht nur mit dem Fachkräftemangel auf der Bauverwaltung zu tun, sondern auch mit Kosten. Denn: «Die entstandenen Aufwendungen für Beratungsleistungen der Bauverwaltung Schöftland werden der Gemeinde in Rechnung gestellt», heisst es in der Mitteilung der Gemeinden. Bei einem Verzicht auf das Bauprojekt und daher auch auf die Einreichung des Baugesuchs können die Gemeinden diese Kosten dem Bauherren nicht weiterverrechnen. «Die Gemeinde – und damit der Steuerzahler – bleibt auf den Kosten sitzen», so Huber. Der Steuerfuss von Schmiedrued beträgt aktuell 120 Prozent.

Nur fünf Bewerbungen – und alle davon unbrauchbar

In allererster Linie ginge es den Gemeinden in der aktuellen Situation aber nicht darum, Kosten zu sparen, sondern darum, die regionale Bauverwaltung zu entlasten. «Die Situation ist dramatisch», sagt denn auch Christian Felder, Leiter der regionalen Bauverwaltung in Schöftland. «Sie ist insofern dramatisch, als uns schlicht die nötige ‹Manpower› fehlt, um unsere Dienstleistungen anbieten zu können.» Zwar konnte die lange Zeit ausgeschriebene Stelle auf der Bauverwaltung nun diesen Sommer besetzt werden. Doch der nächste Abgang kommt infolge Mutterschaft bereits Ende Jahr.

Die regionale Bauverwaltung ist im Westflügel des Schöftler Gemeindehauses beheimatet. Google Streetview

Und Ersatz ist weit und breit nicht in Sicht. Die Personalsuche geht bereits in die zweite Runde. Nur fünf Bewerbungen, allesamt entsprachen nicht den Anforderungen, seien bei der ersten Runde eingegangen, wie Felder ausführt. Bei der zweiten sieht es bislang, trotz breiterer Streuung der Inserate, nicht besser aus. «Bis jetzt haben wir erst eine Bewerbung erhalten», sagt Felder. Und auch diese entspreche nicht dem Anforderungsprofil. «Es wird wohl kein Weg daran vorbeiführen, die Leistungen extern zu beziehen», so Felder. Heisst konkret: mit einem externen Planungsbüro zusammenzuarbeiten.

Bezug externer Leistungen fordert Mehrausgaben der Gemeinden

Die Gemeinden hätten dafür bereits grünes Licht gegeben. Doch auch die privaten Anbieter seien aufgrund der vermehrten Bautätigkeit stark ausgelastet. Zudem sei diese Interimslösung keine langfristig vertretbare. Nicht zuletzt aufgrund der Mehrkosten, die dadurch auf die Gemeinden zukommen. Der Stundensatz für die Beratungsdienstleistungen der Bauverwaltung seien relativ moderat, so Felder. Ein externes Mandat käme voraussichtlich deutlich teurer.

Felder hofft denn auch, dass sich doch noch eine valable Kandidatin, ein valabler Kandidat, für die mit 50 bis 100 Prozent ausgeschriebene Stelle als technischer Mitarbeitender meldet. Falls dies nicht gelingt, bliebe langfristig als Ultima Ratio nur, die Verträge über die Leistungsvereinbarung zu künden. Jede Gemeinde wäre dann wieder für ihre eigenen Baugesuche zuständig. «Das ist aber weder im Interesse des Schöftler Gemeinderats noch der angegliederten Gemeinden», wie Felder betont.

