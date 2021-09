Suhr: Betrunkener 17-Jähriger landet mit Auto in Hecke

Suhr Verbotene Lernfahrt: Betrunkener 17-Jähriger landet mit Auto in Hecke Ein Lernfahrer hat in der Nacht auf Sonntag in Suhr alkoholisiert die Kontrolle über sein Auto verloren. Unverletzt flüchtete er zu Fuss, bevor die Beamten ihn anhalten konnten. 19.09.2021, 11.24 Uhr

Nach dem Unfall versuchte der junge Mann zu flüchten. Bild: zvg / Kapo AG

Zum Unfall kam es in der Nacht auf Sonntag kurz nach zwei Uhr, teilt die Kantonspolizei Aargau mit. Der 17-jährige Schweizer habe auf dem Gönhardweg in suhr eine 90-Grad-Kurve nicht erwischt. Zuerst prallte er gegen einen Zaun, dann in eine Sitzbank und am Schluss in eine Hecke.