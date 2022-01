Strengelbach Umgebungswechsel: Dieser Primarlehrer unterrichtet im Waldschulzimmer Der Primarlehrer Florian Wilhelm hat eine spezielle Form von Unterricht in Strengelbach etabliert. Er will aber mehr und ruft Lehrpersonen aus der Region zu einem Projekt auf. Ilir Pinto/ZT Jetzt kommentieren 16.01.2022, 07.25 Uhr

Im sogenannten Waldschulzimmer in Strengelbach unterrichtet der Primarlehrer Florian Wilhelm regelmässig seine Klasse 5c. Ilir Pinto

Es ist kurz vor 8 Uhr, seine Schülerinnen und Schüler sind noch nicht eingetroffen. Florian Wilhelm steht in seinem Schulzimmer, vor ihm eine Kiste, die er befüllt hat. Nebst Unterrichtsmaterial enthält sie Sägen, Schnüre oder ein Erste-Hilfe-Set, denn später geht es in den Wald. Dort unterrichtet der Strengelbacher Primarlehrer regelmässig, also jeden zweiten Mittwochmorgen, seine Klasse 5c. «Ich habe schon früher hin und wieder mal Unterricht im Wald gegeben», erzählt Wilhelm. Corona habe ihn aber dazu bewogen, dies öfters zu tun. Für die Kinder bedeutet das, dass sie keine Schutzmasken tragen müssen.

Der Primarlehrer behandelt im Wald den gleichen Schulstoff, den er im Unterrichtszimmer behandeln würde. Es sei aber nicht einfach, erklärt er, mit dem Stoff durchzukommen, denn der Unterricht im sogenannten Waldschulzimmer verschlingt nicht nur mit seinem Hin- und Rückweg Zeit. Aber Wilhelm ist überzeugt vom Mehrwert, den diese Form des Unterrichts bietet. Er sagt: «Die Kinder lernen wertvolle Dinge wie miteinander zu arbeiten und worauf es in der Wildnis zu achten gilt.»

An diesem Mittwochmorgen ist viel Teamwork angesagt

Vor dem Schulhaus N2. Es ist 8.15 Uhr. Wilhelms Schülerinnen und Schüler traben an. Die Kiste lagert mittlerweile auf einem Transportkarren, zusammen mit einem Kanister Trinkwasser und weiterem Werkzeug. Den Karren müssen jeweils zwei Kinder gemeinsam ziehen. Dafür melden sich an diesem Mittwochmorgen zwei Mädchen freiwillig. Es folgt der Weg von der Schule hinauf in den Wald. Als es steil wird, rufen die beiden Mädchen nach Hilfe. Sofort eilen zwei weitere herbei – gemeinsam geht es schon viel besser.

Um 8.15 Uhr trifft sich die Florian Wilhelms Klasse 5c vor dem Schulhaus N2 in Strengelbach. Es folgt ein steiler Weg hinauf in den Strengelbacher Wald.

Oben angekommen, richten sich die Kinder zuerst einmal in ihrem Waldschulzimmer ein: eine kleine runde Festung aus Zweigen und Ästen. Sie nennen es auch Waldsofa, da es Sitzmöglichkeiten bietet. Zunächst gilt es einmal Holz für das Feuer zu sammeln. Später sind Reparaturarbeiten am Waldsofa angesagt. Und so folgt auch der nächste Teamwork-Moment: Alle packen mit an und helfen einander.

Ein Mädchen beschwert sich, es sei in dieser Jahreszeit zu kalt, um draussen Unterricht zu haben. Eine Kameradin entgegnet: «Es tut gut, in der Natur zu sein.» Um die dickeren Äste zu zerkleinern, benützen die Schülerinnen und Schüler kleine Sägen. Sie scheinen sich mit dem Werkzeug bereits gut auszukennen. Derweil kümmern sich andere darum, ein Feuer zu entfachen. Als es brennt, sagt ein Mädchen: «Der Wald ist wirklich magisch.»

Im Wald scheint es die üblichen Konflikte nicht zu geben

Die Eltern der Schulkinder schätzen allesamt, dass Wilhelm seine Klasse im Wald unterrichtet. Diese Form hat sich an der Schule Strengelbach weiter etabliert: Viele weitere Klassen benützen regelmässig oder sporadisch das Waldschulzimmer. «Wir Lehrer müssen uns untereinander absprechen, wer wann das Waldsofa nutzen darf», sagt Wilhelm.

Nun geht der Unterricht los. Heute steht das Koordinatensystem auf dem Programm. Florian Wilhelm verteilt ein laminiertes A4-Blatt. Es ist mit einer Karte der Schweiz bedruckt, auf der die Kantonswappen abgebildet sind. Die Karte ist in Sektoren eingeteilt. Daraufhin erhalten die Fünftklässlerinnen und –klässler ein Arbeitsblatt, auf dem sie Fragen beantworten müssen. Eine davon lautet: «Die Quelle der Aare liegt in den Alpen. Sie beginnt im Feld …»

Während die Kinder eifrig in Zweiergruppen das Arbeitsblatt ausfüllen, hält Florian Wilhelm fest: «Die Kinder können hier genauso gut arbeiten wie im Schulzimmer.» Er ergänzt: «Mit dem Vorteil, dass sie frische Luft haben.» Und sicherlich Momente, die sie in besonderer Erinnerung behalten werden. Er fände es zudem gut, wenn sich die Region Zofingen mit einem Unicef-Projekt für ein Waldschulzimmer einsetzen würde.

So könnten Schulklassen aus der Region Aktivitäten buchen, die von Lehrpersonen und anderen Personen wie zum Beispiel dem Förster geleitet werden. «Ich fände es toll, wenn Klassen dort handwerkliche wie auch andere fachliche Lerninhalte erarbeiten könnten.» Einen grossen Vorteil für Lehrpersonen gibt es nämlich. Wilhelm sagt: «Streitereien und Konflikte, die im normalen Schulalltag herrschen, scheint es hier im Wald nicht zu geben.» Das muss wohl am Umgebungswechsel liegen.

Netzwerk «draussen unterrichten» Die Zürcher Stiftung Silviva hat einen nationalen Auftrag zwecks Naturbezogener Umweltbildung. Sie unterstützt das Lernen mit der Natur und hat unter dem Namen «draussen unterrichten» ein Netzwerk gegründet. www.draussenunterrichten.ch

