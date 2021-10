Vater und Sohn Hunziker sind Schweizer Meister im Motorsport

Staffelbach «Er war Vize und ich Meister»: Dieses Vater-Sohn-Duo ist Team und Konkurrenz zugleich Luc Hunziker aus Staffelbach gehört zur Schweizer Elite bei Enduro-Rennen – auch dank seinem Vater Urs. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 26.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ihre Auszeichnungen können Luc (links) und Urs Hunziker kaum mehr zählen. Valentin Hehli / WYS

Die meisten Kinder spielen mit fünf Jahren auf dem Spielplatz, gehen ins Kinderturnen oder lernen zu schwimmen. Luc Hunziker sass mit fünf Jahren erstmals auf einem Motorrad. Fünf Jahre später war er bereits Schweizer Meister im Supermotard. Insgesamt hat der heute 22-Jährige schon vier Schweizer Meisterschaften gewonnen. In seinem ersten Jahr in der höchsten Enduro-Klasse erreichte der Staffelbacher diesen Herbst den zweiten Rang.

Immer an seiner Seite: Vater Urs Hunziker. Ob als Trainer und Mentor in der Vorbereitungsphase oder als Mitstreiter auf der Rennbahn. Seit 2019 fährt er selber wieder Rennen. So kommt es, dass er oft dieselben Rennen fährt wie sein Sohn. Er in der Veteranen- und Luc in der Spitzenklasse. Diesen Herbst in Bure JU wurde er Schweizer Meister in seiner Kategorie.

Der Vater hatte einen holprigeren Einstieg in den Sport

Dass Vater und Sohn beide aktiv Rennen fahren, sehe man nicht alle Tage, erzählt Urs lachend. «Seinen Vater im Team zu haben, ist aber üblich», ergänzt er. Die Mehrheit der Rennfahrer habe ein Familienmitglied, das einmal gefahren ist. Die, bei denen das nicht der Fall ist, hätten grundsätzlich einen Nachteil. «Die Lizenzen alle selber zu lösen und das Motorrad in Stand zu halten, ist eine Menge Arbeit», so Urs.

Er wird es wissen, schliesslich schaffte er den Einstieg in den Motorsport als Teenager ganz ohne Unterstützung. «Wir bastelten uns Fahrzeuge aus defekten Töffs zusammen», erinnert sich der 53-Jährige. Mit dem ersten Lohn während seiner Lehre habe er sich seinen ersten Motocross-Töff gekauft. Mit 18 Jahren löste er seine erste Rennlizenz für Schweizer Meisterschaften und schaffte bald den Sprung auf die internationale Bühne.

Motocross-Rennen als Trainings

Enduro-Fahren ist eine Querfeldeinrallye. Anders als bei Motocross-Rennen – solche fahren sie als Trainingseinheiten – gilt es hier, eine bestimmte Strecke in einer vorgegebenen Sollzeit zu bewältigen. Ein Enduro-Rennen besteht aus Etappen, die über mehrere Tage hinweg abgefahren werden. Jede Etappe kann mehrere Stunden dauern – eine Prüfung für Ausdauer und Kraft.

Enduro-Fahren ist eine Querfeldeinrallye. Anders als bei Motocross-Rennen – solche fahren sie als Trainingseinheiten – gilt es hier, eine bestimmte Strecke in einer vorgegebenen Sollzeit zu bewältigen. Ein Enduro-Rennen besteht aus Etappen, die über mehrere Tage hinweg abgefahren werden. Jede Etappe kann mehrere Stunden dauern – eine Prüfung für Ausdauer und Kraft.

Der Sohn ist das Zugpferd

Richtiges Training ist deshalb unabdingbar. Seit rund zwei Jahren würden dafür vermehrt E-Bikes eingesetzt werden, wie Urs erzählt: «Anders als beim Fahrrad belasten wir hier den ganzen Körper gleichmässig und können weitere Strecken zurücklegen, ohne den Puls zu sehr anzukurbeln.»

Zusätzlich organisiert er oft Trainingsausflüge. Die Reisen unternehmen die beiden aber selten alleine. «Fahrerinnen und Fahrer aus dem Dorf und der Umgebung kommen oft mit», so Luc. Der junge Sportler sei bei diesen Events das Zugpferd. «Mein Sohn fährt international. Mit ihm zu fahren, ist für Fahrer mit weniger Erfahrung gutes Training.» Urs, der früher über zehn Jahre lang internationale Rennen fuhr, hat sich in den letzten Jahren einen Namen in der Szene gemacht, weil er schon unzählige Trainingssessions organisiert hat.

Die nächste Saisonplanung wird schwierig

Aber auch weil er mit seiner Firma «HPS-Technik» die Motorräder von Luc und vielen anderen Sportlerinnen und Sportlern in Schuss hält. «Mein Ziel ist, dass meine Kundschaft für jedes Rennen ein fahrtüchtiges Motorrad hat», so Urs. Eine Herkulesaufgabe, wenn man bedenkt, dass Hunziker neben der Werkstatt auch noch einen Hof führt. In den letzten Jahren veränderte sich dort aber einiges. «Bis vor fünf Jahren hatte ich 25 Kühe.» Mit Rindern und dem Ackerbau, den er jetzt betreibt, sei er viel flexibler. Ausserdem: «Wenn wir mal wieder für ein Rennen unterwegs sind, hilft mein Vater auf dem Hof aus», sagt Urs. Das sei im Normalfall an 25 Wochenenden im Jahr der Fall.

Nächstes Jahr wird Luc, der als Metallbauer arbeitet, die Sport-RS absolvieren. «Die Saisonplanung im kommenden Jahr wird wohl schwierig», sagt Urs. Die Schweizer Meisterschaften würden wohl auch 2022 die Saisonhighlights bleiben. Nach dem Militär werden Vater und Sohn – hoffentlich international – die Saison wieder gemeinsam bestreiten können.