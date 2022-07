Sondermülldeponie Pro Natura reicht gegen Kölliker Gmeinds-Entscheid Beschwerde ein – noch bewirkt diese aber nichts Die Verhandlungen zu Detailregelungen zum Amphibienlaichgebiet dauern noch an, weshalb Pro Natura Aargau kurz vor Ablauf der Frist zwar Beschwerde einreicht, diese aber vorerst sistieren lässt. Flurina Sirenio, ZT Jetzt kommentieren 22.07.2022, 12.09 Uhr

Das Areal der ehemaligen Sondermülldeponie Kölliken, aufgenommen am 21. April 2022. Bild: Philipp Muntwiler

Je näher das Ende der Beschwerdefrist bezüglich des Sondermülldeponie-Entscheids der Gmeind Kölliken, kam, desto mehr Nervositäts-Schweissperlen dürften manchen Personen über die Stirn gekullert sein. Am 22. Juli läuft diese ab. Hat Pro Natura nun vom Verbandsbeschwerderecht Gebrauch gemacht, wie die Organisation kurz nach dem Ja zur den neuen Planungszonen für das ehemalige Deponie-Areal angedroht hatte? Die Antwort ist nicht einfach. Sie lautet: Ja – aber.

Wie Matthias Betsche von Pro Natura bestätigt, wurde Beschwerde beim Regierungsrat eingereicht. «Sie ist aber mit dem Antrag verbunden, die Beschwerde gleich zu sistieren.» Die Beschwerde ist also «eingefroren» und wird noch nicht behandelt. Denn: Noch laufen die Verhandlungen mit dem SMDK-Konsortium bezüglich Detailregelungen, die für die Naturschutzorganisation entscheidend sind und die nicht im Nutzungsplan geregelt werden können.

Mit der sistierten Beschwerde hat Pro Natura nach wie vor ein Druckmittel für die Verhandlungen. Das Ziel, so Betsche, sei ein Grundbucheintrag, damit die Vertragsergebnisse auch für künftige Eigentümer gälten.

Das Amphibiengebiet wieder herstellen

Worum geht es Pro Natura? Mit dem Vertrag soll der Naturschutz auf dem Areal für künftige Grundeigentümer präziser definiert werden. Die NGO will das Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung wieder aufleben lassen, das vor der Deponie vorhanden war. «Viele Feuchtgebiete gingen im Aargau verloren, weshalb es heute sehr wenig Lebensraum für Amphibien gibt», sagt Betsche. «Neun von zwölf Amphibienarten sind deshalb verletzlich oder stark gefährdet. Daher ist es wichtig, dass der Lebensraum für Amphibien wieder hergestellt wird.» Die wichtigsten Vertragspunkte dazu sind eine Bio-Landwirtschaft und Basis-Konditionen für die Amphibien.

Die beiden Parteien kamen zeitmässig etwas ins Schleudern angesichts dessen, dass die Zeit bis Ende Beschwerdefrist nicht reichte. Dies deutet darauf hin, dass man ursprünglich auf mehr Zeit für die Verhandlungen pokerte, etwa indem das Traktandum von der Sommergmeind (vom 13. Mai) in letzter Minute auf das Datum der Wintergmeind geschoben wird. Der Entscheid zum Nutzungsplan und die Verhandlungen zwischen Konsortium und Pro Natura sind unabhängige Prozesse, es war also kein Vertragsschluss nötig vor der Gmeinds-Abstimmung.

Das Ende der Verhandlungen ist in Sicht. Laut Betsche handelt es sich «nur noch um eine Formsache». Bald dürfte es also nur noch Hitze-Schweissperlen geben bezüglich SMDK-Areal. Gemäss Betsche hatte man aber keine Absicht, eine nervöse Stimmung zu generieren: «Für Pro Natura war es von Beginn an wichtig, sich mit dem Konsortium gütlich zu einigen.»

