Sommerserie Mein Lieblingsplatz im Aargauer Süden: Auf dem Hombergturm sind die Alpen zum Greifen nah Eigentlich geht unsere Redaktorin am liebsten in die Berge. Aber wenn die Zeit dafür nicht reicht, dann sicher für den kurzen, aber steilen Aufstieg zum Hombergturm – mit prächtigem Alpenpanorama. Nadja Rohner 16.07.2022, 05.00 Uhr

Der Hombergturm sieht noch fast genau so aus wie 1910, als er mit Geld des Verkehrsvereins erbaut wurde. Peter Siegrist

Manchmal reicht die Zeit einfach nicht für einen Ausflug in die Berge. Dann halt möglichst nahe ran. Wahlweise der «Seetaler» (nach Beinwil am See) oder die «WSB» (ins Obere Wynental) bringen mich an den Fuss des Hombergs. Und dann wartet ein steiler, etwa einstündiger Fussmarsch bis zum Hombergturm. Bei dieser Bruthitze dürfte der Aufstieg ab Leimbach am besten (sprich: schattigsten) sein.