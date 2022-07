In die Klinik Barmelweid zum Ferienjob

Sommerjob-Serie (4/5) In die Klinik zum Ferienjob: «Die Geschichten der Patienten zu hören gefällt mir» In der Klinik Barmelweid drohte Personalnot in den Sommerferien. Spontan wurden deshalb Studierende zur Überbrückung gesucht. Das Experiment entpuppte sich als voller Erfolg. Nadja Rohner Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Nora Vögtli hat kürzlich die Neue Kantonsschule Aarau abgeschlossen. Jetzt nutzt sie ihr Zwischenjahr vor dem Studium für Jobs wie jenen auf der Barmelweid. Fabio Baranzini

Eigentlich hätte sie jetzt Feierabend, würde den Bus runter nach Erlinsbach nehmen, wo sie wohnt. Ein paar Kilometer und einige Höhenmeter liegen zwischen Nora Vögtlis aktuellem Arbeitsplatz, der Klinik Barmelweid, und ihrem Wohnort unten im Dorf. Aber für die AZ nimmt sich die 19-Jährige noch Zeit; Zeit um zu erklären, wie sie, gerade frisch mit Maturazeugnis der Neuen Kanti Aarau ausgestattet, nun spontan ein paar Monate in der Klinik mithilft.

Vor kurzem hat die Barmelweid auf den Sozialen Medien einen Aufruf publiziert: Wer gerne als Ferienjob einige Wochen in der Hotellerie der Barmelweid arbeiten möchte, solle sich melden. Das war eigentlich nicht so geplant und ist auch noch nie vorgekommen. Aber wegen einer unglücklichen Konstellation aus Ferienabwesenheiten, krankheitsbedingten Ausfällen, Corona, Austritten und anderen Faktoren ergab sich ein Personalengpass in der Hotellerie. Deshalb der Aufruf. Ein Versuch, der glückte.

«Ich staune, wie gut sie das machen»

Susanna Geisser, die Leiterin der Patientenhotellerie, war in den Ferien, als sie in der teaminternen Whatsapp-Gruppe vernahm, dass sich ein Personalengpass abzeichnet. Ihr Partner, der kurz vor der Pension wegen der Pandemie seinen Job verloren hatte, fand: «Wenn ihr mir zeigt, wie das geht, dann komme ich schon aushelfen.»

Susanna Geisser, Leiterin Patientenhotellerie. Fabio Baranzini

Daraus konnte nichts werden, weil auf der Barmelweid zwei Familienmitglieder nicht im selben Team arbeiten dürfen, aber die Idee kam im Grundsatz gut an. Susanna Geisser meldete sich beim HR der Barmelweid und dieses machte den Vorschlag, Studierende als Aushilfe einzustellen. «Das HR war also sofort mit im Boot und hat uns sehr geholfen, dies innert Kürze zu organisieren», lobt Geisser.

Rund zehn Bewerbungen hat sie erhalten. Aktuell arbeiten sechs «Ferienjöbbler» in der Barmelweid-Hotellerie. Der Jüngste ist erst 15, der älteste 22. «Ich staune, wie gut sie das machen», so Susanna Geisser. Eine Vorbildung brauche es nicht: «Man muss ein sehr offener, flexibler Mensch sein, der andere Menschen gern hat und freundlich ist, aber auch aushalten kann, dass er es mit Kranken zu tun hat.»

Verlängerung des Einsatzes steht im Raum

Auf Nora Vögtli, die den Aufruf der Barmelweid auf Instagram gesehen hatte, trifft das zweifellos zu. «Ich bin eine kontaktfreudige Person. Der Austausch mit den Patientinnen und Patienten; ihre Geschichte zu hören – das gefällt mir.» Susanna Geisser ist mit ihr so zufrieden, dass aktuell eine Verlängerung des als Ferienjob geplanten Einsatzes bis in den Herbst oder Winter hinein im Raum steht. Vögtli hat Zeit. Erst im 2023 will sie ein Studium beginnen, wohl Jura.

Nora Vögtli darf die Maske nur ausserhalb der Klinikräume ausziehen. Fabio Baranzini

Im Moment macht sie die Morgenschicht, vier bis fünf Stunden. Am Nachmittag hat sie frei. Die meisten der 38 fixen Mitarbeiterinnen der Hotellerie – es sind ausschliesslich Frauen, zumeist Mütter – arbeiten in kleinen Pensen. Dies, weil die Barmelweid schon seit einer Weile keine «Zimmerstunde» mehr kennt, nur noch die Morgen- und die Abendschicht.

Nora Vögtlis Tag beginnt um 8 Uhr. «Dann wird das Zmorge verteilt. Während die Patientinnen und Patienten essen, wasche ich das Geschirr ab und räume die Hotellerieküche auf. Und danach sammle ich das Zmorge-Geschirr wieder ein.»

Kaffee kochen gehört ebenso zu Nora Vögtlis Aufgaben wie Betten machen – und sich mit den Patientinnen und Patienten zu unterhalten. Fabio Baranzini

Anschliessend geht sie «uf d Rundi»: Betten machen, Bäder kontrollieren – hat es genug Tüechli? – sowie der Schwatz mit den Patientinnen und Patienten gehören dazu. «Sie sollen sich bei uns wohlfühlen», sagt Nora Vögtli, und obwohl sie diesen Job erst seit zwei Wochen macht, klingt sie schon so souverän wie eine langjährige Mitarbeiterin. Noch etwas «im Office» aufräumen, sich um die Blumen kümmern, dann ist sie fertig. Nach und nach soll sie nun noch in weitere Aufgaben eingeführt werden.

Für Susanna Geisser hat sich die aus der Not geborene Ferienjob-Aktion gelohnt. «Es ist eine sehr wertvolle Erfahrung für alle Beteiligten und ich kann mir vorstellen, dass wir das nächstes Jahr wiederholen», sagt sie.

