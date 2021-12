Skisaison «Nachbestellen ist keine Option»: Wieso sich Schneesport-Geschäfte jetzt schon auf die nächste Saison vorbereiten Ab der nächsten Saison wird Ski-Equipment teurer. Wieso der Preis dieses Jahr gleich bleibt und worüber sich Geschäftsbesitzer Sorgen machen. Natasha Hähni 17.12.2021, 05.00 Uhr

Zwischen den 15- bis 25-Jährigen ist laut Christoph Stocker Ski deutlich beliebter als Snowboard. Symbolbild:

Keystone

Jetzt, wo die meisten Skigebiete Gäste empfangen (die letzten werden bis zum Wochenende vom 17. und 18. November öffnen), freuen sich viele Leute, trotz Einschränkungen wieder auf die Piste zu dürfen, war die Ausgangslage vor einem Jahr wegen des Teil-Lockdowns doch deutlich komplizierter. Die veränderte Gemütslage fällt auch in Sportgeschäften weit weg von den Skigebieten auf:

«Die Leute sind bestimmt positiver auf die Situation eingestellt, als noch vor einem Jahr», sagt Martin Schiesser, Inhaber von Intersport Döbeli in Seon. Nicht ganz so erfreulich sei die Lage aber aus Sicht der Sportgeschäft-Betreiber. «Die ganze Planung ist natürlich in die Hose gegangen», sagt Schiesser. Die ständig wechselnden Coronamassnahmen und die Lieferengpässe machten eine solche praktisch unmöglich. Eingekaufte Ware komme mit ein bis drei Monaten Verspätung an und Nachbestellen sei ein Ding der Unmöglichkeit.

Höhere Preise sind nächstes Jahr zu erwarten

Auch die Aussichten für nächstes Jahr sehen alles andere als rosig aus. «Normalerweise bestellen wir im Januar oder Februar die Ware für die nächste Saison», so Schiesser. Dann wisse man auch, was sich gut verkauft hat. Er führt aus:

«Dieses Jahr kaufen wir schon vor der Saison, für die nächste Saison ein. Wir bestellen also einfach ins Blaue.»

Ähnlich geht es Christoph Stocker von Intersport Dietiker in Schöftland. «Normalerweise kaufen wir Produkte ein halbes Jahr vor Saisonbeginn. Dieses Jahr waren es rund neun Monate.» Weil er mit den frühen Bestellungen nicht der Einzige ist, sind höhere Preise durchaus ein Thema. Aber noch nicht diese Saison. «Dieses Jahr bleiben die Hersteller noch auf der Preisdifferenz sitzen. Im nächsten Jahr werden sie wohl zumindest einen Teil auf die Produktpreise überwälzen.»

Christoph Stocker, Geschäftsführer des Intersport Dietiker in Schöftland, freut sich darüber, dass seine Kundschaft wieder auf die Piste darf. Peter Weingartner

Dies bestätigt auch der Schweizer Ski-Hersteller Stöckli gegenüber dem «Tages-Anzeiger». Die Zusatzkosten (vor allem durch Teuerung der Rohstoffe), die in diesem Jahr rund zehn Prozent betragen, würden erst ab der kommenden Saison 2022/23 auf die Produktpreise übertragen werden, weil die Preise für die Saison schon zu Beginn des Jahres festgelegt wurden.

Sind die Kinder alt genug, gehts zurück aufs Snowboard

Bei den Produkten selber zeichnen sich für die beiden Sportgeschäft-Betreiber einige Trends ab. So würden beispielsweise viel mehr Mädchen als Jungs Snowboard fahren. «Mitte 20 tauschen viele Leute dann das Snowboard für Skis ein», sagt Chrisoph Stocker. Erst um die 40 wechseln Schneesportbegeisterte oft wieder zurück zum Brett. «Also, wenn die Kinder langsam alt genug sind, um selber zu fahren», so Schiesser. Jungs und allgemein Leute in ihren 20ern und 30ern würden hauptsächlich Ski fahren. «Freeski ist momentan sehr beliebt», so Stocker. Ob das mit den mittlerweile weltbekannten Videos und Erfolgen des waghalsigen Nikin-Botschafters Andri Ragettli zu tun hat, sei dahingestellt.

Anders als vor einem Jahr dürfen die Geschäfte dieses Jahr auch wieder Ware verkaufen. Letztes Jahr lief alles über Lieferungen oder Abholung. Eine Herausforderung für die Geschäfte. In Seon machten enge Platzverhältnisse Schiesser zufolge der Kundschaft zu schaffen: «Die Leute mussten draussen in der Kälte anstehen, weil wir jeweils nur zwei Leute in den Laden lassen durften. Die Organisation war ziemlich aufwendig.»

Offene Restaurants bringen Erleichterung

In Anbetracht der ständig wechselnden Lage, ist Christoph Stocker vom Intersport Dietiker in Schöftland dieses Jahr schon mit wenig zufrieden:

«Wenn die Leute auf die Piste dürfen, bin ich schon glücklich.»

Schliesslich sei es nirgends sicherer als draussen an der frischen Luft. Auch wenn Maskenpflicht herrscht: «Die ist im Winter sowieso nicht so schlimm. Die Maske hält mindestens ein wenig warm», sagt er lachend.

Martin Schiesser, Geschäftsführer bei Intersport Döbeli in Seon ist froh, wieder mehr Leute ins Geschäft lassen zu dürfen. zvg

Schiesser findet: «Es wäre schön, wenn die Bergrestaurants dieses Jahr geöffnet bleiben.» Das sei vor allem für Familien mit Kindern eine grosse Erleichterung. Ein Szenario, das nach heutigem Stand realistisch ist. Anders als noch im vergangenen Winter bleiben die Restaurants in den Skigebieten offen. Die Maskenpflicht, die seit Sommer 2021 in allen Innenräumen gilt, gilt aber auch in den Bergbeizen. Die Massnahmen werden dieses Jahr schweizweit einheitlich geregelt sein, wie die AZ berichtete. Das habe die Bergbahnbranche mit den Bergkantonen abgesprochen, um einen «Flickenteppich zu verhindern».

Ganz zur Freude der Sportgeschäft-Betreiber und Schneesportfans, die im vergangenen Jahr auf ihre Skiferien verzichten mussten, wie Stocker sagt: «Unsere Kundschaft hat Nachholbedarf!»