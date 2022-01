Gontenschwil: Autofahrer ist im Bachbett gelandet

Selbstunfall Gontenschwil: 24-Jähriger landet mit Auto in Bachbett Am frühen Sonntagmorgen ist ein 24-jähriger Autolenker in Gontenschwil von der Strasse abgekommen. Der Lenker konnte das stark demolierte Auto selbstständig verlassen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. 23.01.2022, 11.05 Uhr

Video Unit

Am Sonntagmorgen, 23. Januar, kurz nach 4 Uhr, meldete eine Drittperson, dass ein Automobilist in Gontenschwil mit seinem Fahrzeug im Bachbett gelandet sei. Wie sich herausstellte, war ein 24-jähriger Automobilist auf der Dorfstrasse in Richtung Zetzwil unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve geradeaus fuhr. Dabei durchbrach er ein Geländer und stürzte mit dem Fahrzeug in das Bachbett des Dorfbachs, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.