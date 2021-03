Schöftland/Unterkulm Vorbildliche Aktion am Strassenrand: Ehepaar sammelt Unmengen von Abfall Rentner Willi Urech aus Leutwil ärgerte sich nicht nur über die vielen Autofahrer, die Müll aus dem Fenster werfen. Er tat auch was: Mit seiner Ehefrau sammelte er Dose für Dose ein. Daniel Vizentini 22.03.2021, 05.00 Uhr

Die Böhlerstrasse zwischen Schöftland und Unterkulm, neben der der Abfall lag. Willi Urech/zvg

Immer wieder fährt Willi Urech mit seinem Velo über den Böhler und immer wieder ist er perplex ab der Unmenge an Abfall, die dort verantwortungslos aus den vorbeirasenden Autos geworfen wird. Zuletzt platzte dem 68-Jährigen der Kragen: Auf dem Rückweg seiner letzten Radtour von Schöftland über Unterkulm bis zu seinen Wohnort Leutwil sah er am Strassenrand erneut «das immense Angebot an Aludosen», wie er sagt.

Doch dieses Mal entschied er, selber Hand anzulegen. Gemeinsam mit seiner Ehefrau fuhr er am nächsten Morgen mit dem Auto dorthin zurück. Sie parkierten am Waldrand bei der ersten engen Kurve ausgangs Schöftland, liefen die steile Rasenfläche hinunter und sammelten Dose für Dose ein. Er erzählt:

«Es ist grausam, was dort für Abfallmengen lagen. Nach nicht einmal 200 Metern war der 35-Liter-Sack, den wir mitgenommen hatten, bereits vollgestopft.»

Eine halbe Stunde lang sammelte das Paar den Abfall ein. «Wir dachten uns: Lieber jetzt, da das Gras noch nicht hoch gewachsen ist.» Zum Schluss leerte Willi Urech den grossen Sack auf dem Boden aus, um das eindrückliche Ergebnis auf Foto festzuhalten.

In weniger als einer halben Stunde kam so viel Abfall zusammen. Willi Urech/zvg

«Haarsträubend ist es», sagt er. Das sollen die Leute sehen, entsprechend wollte das Paar, trotz ihres selbstlosen Einsatzes, dieses Bild veröffentlicht haben und nicht etwa eines, wo sie für ein Foto posieren. Den Abfall brachten die beiden dann an die Entsorgungsstelle in Leutwil.«Aluminiumdosen waren zum Teil verdreht oder in Stücken verrissen. Am Schluss fressen es die Kühe, die Bauern können nichts dafür.»Auch auf der Leutwiler «Wampfle» sieht Willi Urech immer wieder einen Mann mit roter Jacke, der den Abfall freiwillig einsammelt. Dass solche Aktionen aber überhaupt nötig werden, gibt ihm zu denken.

Vor seiner Pensionierung arbeite Willi Urech als Experte beim kantonalen Strassenverkehrsamt. In all den Jahren habe er schon viele Strassenränder voller Abfall gesehen. «Und ich spüre bis heute keine Besserung», sagt er.

Eine Kindergärtnerin, die das Paar beim Einsammeln des Abfalls sah, sagte ihnen: Sie gäbe sich grösste Mühe, den Kindern beizubringen, keinen Abfall auf den Boden zu werden. Doch kaum werden sie Erwachsen, scheint alles vergessen zu gehen. Willi Urech positioniert sich deshalb fürs Beibehalten von Littering-Bussen. «Und in Aarau wird diskutiert, die Bussen wieder zu senken», ärgert er sich. Ihm sei aber auch klar: Es ist schwierig, die Unbelehrbaren auf frischer Tat zu ertappen. «Es ist auch unglaublich, wie Autofahrer während der Fahrt trinken, essen oder telefonieren», sagt er.