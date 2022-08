Schöftland/Unterkulm: Raser erhält nach Einsprache höhere Strafe

Schöftland/Unterkulm Das ging nach hinten los: Böhler-Raser kassiert nach Einsprache und Gutachten gleich sechseinhalb Mal höhere Strafe Nachdem ein 33-jähriger Motorradfahrer auf der Böhlerstrasse mit 103 und 117 km/h erwischt wurde, verlangte er ein Gutachten, ob diese Werte tatsächlich stimmen. Das hätte er wohl besser sein lassen. Pascal Bruhin Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Die kurvenreiche Böhlerstrasse zwischen Unterkulm und Schöftland lädt zum Rasen ein. Das weiss auch die Polizei – und macht darum häufig Kontrollen. Symbolbild:

Archiv AZ

Der Ärger steht Nenad (Name geändert) ins Gesicht geschrieben, als er das Kulmer Gerichtsgebäude in Unterkulm verlässt und – gefolgt von seinem nicht minder angesäuerten Anwalt – zu seinem Auto stürmt. Verständlich, denn den Ausgang seines Strafverfahrens am Bezirksgericht hatte sich der 33-Jährige definitiv anders vorgestellt.

Angefangen hat alles mit einer Spritztour auf dem Motorrad. Die kurvenreiche Passstrasse über den Böhler zwischen Unterkulm und Schöftland lädt bekanntermassen dazu ein, es mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit nicht allzu genau zu nehmen. So ging es offenbar auch Nenad, der an jenem Abend Ende März 2021 mit seinem BMW-Töff in eine mobile Laserkontrolle inmitten des Waldes geriet. 103 und 117 km/h zeigten die beiden nahe beieinanderliegenden Messstationen auf der 80er-Strecke an.

Gutachten ergibt noch viel gröbere Übertretung

Wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln durch Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit stellte ihm die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm einen Strafbefehl über eine bedingte Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 90 Franken, total 1800 Franken, aus.

Doch das liess Nenad nicht auf sich sitzen: Er beantragte auf Anraten seines Verteidigers eine Plausibilitätsprüfung, also ein Gutachten darüber, ob die Messwerte tatsächlich der Realität entsprachen. Denn der gebürtige Serbe zeigt sich auch noch in der Verhandlung überzeugt:

«So schnell, wie mir vorgeworfen wird, bin ich nicht gefahren.»

Einige Monate nach dem ersten Strafbefehle erhielt Nenad denn auch wieder Post von der Staatsanwaltschaft. Und er staunte nicht schlecht: Statt zu 20 wird er nun zu satten 130 Tagessätzen, 11'700 Franken insgesamt, verurteilt. Zudem zu einer Busse von 2300 Franken. Doch wie ist das möglich?

134 km/h soll der Servicetechniker nun gemäss dem neuen Strafbefehl auf dem Tacho gehabt haben. Dies zwar nicht an den beiden Messpunkten, sondern auf einer Strecke vor oder nach einem der beiden. Zu diesem Schluss kommt das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS) nach Analyse der gleichzeitig aufgezeichneten Videoaufnahmen.

Verteidiger sieht Fairnessgebot missachtet

Vom Resultat des von ihm geforderten Gutachtens und dass er entsprechend nun mindestens 54 km/h zu schnell gefahren sein soll, erfuhr Nenad erst im neuen Strafbefehl. Für den Verteidiger ein Skandal: «Wir hatten gar keine Möglichkeit, die Einsprache zurückzuziehen», hält er im Plädoyer fest und moniert, dass damit das rechtliche Gehör, das Fairnessgebot, verletzt wurde. Er sagt:

«Wenigstens hätte die Staatsanwaltschaft uns das Gutachten vorab zur Stellungnahme zukommen lassen müssen.»

Zudem kritisiert er das Gutachten an sich, dass für die Wegzeitberechnung eine willkürliche Strecke von 80 Metern aus einer der Videoaufnahmen als Referenz genommen wurde. «Der Gutachter kann damit die relevante Geschwindigkeit praktisch selbst bestimmen», sagt er. Würde man etwa ein längeres oder kürzeres Wegstück analysieren, käme man womöglich auf einen ganz anderen Wert.

Entsprechend fordert der Verteidiger, dass Nenad nur für die beiden mit der Laserkontrolle nachgewiesenen und durch das Gutachten so bestätigten Übertretungen, analog zum ersten Strafbefehl, den er ursprünglich angefochten hatte, mit den damals von der Staatsanwaltschaft geforderten 20 Tagessätzen zu bestrafen sei.

Videoaufnahmen zur Geschwindigkeitsmessung zulässig

Doch das findet bei Gerichtspräsident Christian Märki kein Gehör. «Man kann im Video auf den Meter genau feststellen, wann das Motorrad an welcher Stelle war», erläutert er und führt aus, dass bei Geschwindigkeitsübertretungen auch andere Methoden des Nachweises als Blitzer oder Lasermessgeräte zulässig seien. Märki gibt aber zu:

«Es ist natürlich unschön, dass der Beschuldigte erst aus dem Strafbefehl vom Resultat des Gutachtens mit einem weitaus höheren Messwert erfährt.»

Rechtliches Gehör sei aber laut Strafprozessordnung in diesem Fall nicht zwingend.

Märki verurteilt Nenad, der bis dahin einen tadellosen Leumund hatte, zu genau jener Strafe, die die Staatsanwaltschaft im zweiten Strafbefehl verhängt hatte. Zudem hat er die Verfahrenskosten von rund 3600 Franken zu tragen und muss seinen Verteidiger selbst bezahlen.

Das Urteil kann zwar noch ans Aargauer Obergericht weitergezogen werden. Sollte Nenad aber jemals wieder einen Strafbefehl erhalten, wird er sich wohl zwei Mal überlegen, ob er Einsprache dagegen einlegt. Ob und wie lange Nenad seinen Führerschein abgeben muss, das wird übrigens in einem anderen, administrativen Verfahren geklärt.

