Ortstafel zwischen Schöftland und Hirschthal verschwindet

Schöftland/Hirschthal Kaum montiert, schon wieder geklaut – die Ortstafel zwischen den beiden Gemeinden scheint begehrtes Diebesgut zu sein Im Wynen- und Suhrental werden in letzter Zeit immer wieder Verkehrsschilder geklaut. Nun nimmt die Dreistigkeit ihren Höhepunkt: Das gemeinsame Ortsschild von Hirschthal und Schöftland ist nach kaum zwei Monaten jetzt schon wieder weg. Pascal Bruhin 22.07.2022, 05.00 Uhr

Auf der einen Seite steht Hirschthal, auf der anderen Schöftland. Respektive stand, denn die Tafel ist schon wieder verschwunden. Mario Heller

(30.05.2017)

Wer sonst kein Hobby hat, der schraubt halt Verkehrstafeln ab. Im Wynen- und Suhrental scheint diese zweifelhafte Freizeitbeschäftigung in Mode zu sein. In mehreren Gemeinden kamen dieses Jahr schon Verkehrsschilder abhanden. Die meisten Schilder in der Region wurden unterdessen ersetzt – aber mindestens eines davon wurde nun schon wieder gestohlen, berichtet das «Wynentaler Blatt».

Ebenfalls entwendet wurde diesen Frühling die gemeinsame Ortstafel von Schöftland und Hirschthal. Vor gut zwei Monaten wurde sie ersetzt, wie der Schöftler Gemeindeschreiber Michael Urben auf Anfrage bestätigt. Nun ist sie schon wieder weg. Rund zwei Wochen ist es her, dass sich wieder ein Dieb daran vergriffen hat.

Schild muss wohl in der Nacht gestohlen worden sein

«Definitiv ist es eine unschöne Sache», hält Urben fest und scheint gleichsam es Birebitzeli den Mut des Delinquenten zu bewundern. «Es ist ein sehr exponierter Ort, direkt an der viel befahrenen Kantonsstrasse und gleich angrenzend an die Gleise der Wynental-Suhrental-Bahn.» Offenbar muss das Schild mitten in der Nacht abmontiert worden sein.

Da das Schild an der Kantonsstrasse steht, ist grundsätzlich der Kanton für dessen Ersatz zuständig. «Trotzdem kann uns das natürlich nicht egal sein», so Urben. Denn einen Teil der Kosten – nur schon ein einseitig beschriftetes Ortsschild kostet laut Herstellerfirma Signal 259 Franken – könne der Kanton allenfalls im Rahmen der Instandhaltungskosten an die Gemeinden weiterleiten.

Es gibt noch keine Hinweise, wer der Dieb sein könnte

Hinweise auf die Täterschaft seien nach der ersten Berichterstattung bei der Gemeinde keine eingegangen. Hingegen Ratschläge, wie sich ein weiterer Diebstahl in Zukunft verhindern liesse. «Es gibt spezielle Sicherheitsschrauben, die sich nicht einfach so lösen lassen», verrät Urben einen davon. Man habe die Vorschläge an das zuständige Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons weitergeleitet.

Wann das Schild ersetzt wird, und ob ein Vorschlag aus der Bevölkerung umgesetzt wird, kann Urben nur mutmassen: «Ich gehe davon aus, dass es nach den Sommerferien wieder hängt.» Und das hoffentlich länger als beim letzten Mal.