Theaterverein Härdöpfuchäuer veröffentlicht Frühlingsprogramm

Schöftland Von Christoph Simon bis Renato Kaiser: Das erwartet die Gäste im nächsten halben Jahr im «Härdöpfuchäuer» Insgesamt 13 Vorstellungen sind bis im Juni 2023 im Schöftler «Härdöpfuchäuer» geplant. Lucky Schneider vom Theaterverein hofft auf volle Säle – nicht nur in Schöftland. Natasha Hähni 26.01.2023, 05.00 Uhr

Kabarett-Cocktail an den Oltner Kabarett-Tagen mit Renato Kaiser, Tina Teubner, Simon & Jan. Bild: Benjamin Widmer/Oltner Tagblatt

«Es ist etwas harzig angelaufen», erinnert sich Lucky Schneider vom Verein Härdöpfuchäuer. Gemeint ist die letztjährige Theater-Saison im Schöftler Kultlokal. «Die Menschen waren immer noch etwas zurückhaltend mit dem Gang in kleine Lokale», ergänzt er. Im Verlauf der Saison sei die Zurückhaltung aber verflogen. Im Dezember war der «Chäuer» bei jeder Vorstellung ausverkauft. Nun veröffentlicht der Theaterverein sein Frühlingsprogramm.

Einige Highlights daraus: «Sicherlich Christoph Simon», findet der «Härdöpfu», wie sich die Vereinsmitglieder nennen. Der Kabarettist macht den Auftakt der Saison und ist schon mehrere Male in Schöftland aufgetreten. Weiter werden Satiriker Renato Kaiser im Mai und das musikalische Kabarett Duo Lunatic im April performen. Letztere stehen dann gemäss Schneider bald zum letzten Mal gemeinsam auf der Bühne.

Bei der Zusammenstellung des Programms hat sich das Team einerseits auf ein abwechslungsreiches Angebot fokussiert, «wir achten aber auch darauf, was in unser Lokal passt», ergänzt Schneider. Dabei sei die Nähe der Kunstschaffenden zum Publikum matchentscheidend. Schneider hofft, «dass möglichst viele Gäste wieder den Weg ins Kleintheater finden – nicht nur bei uns in Schöftland, sondern überall».