Schöftland Valiant-Gebäude gehört jetzt den Ortsbürgern Vor einem Jahr kauften die Schöftler Ortsbürger die Liegenschaft im Dorfzentrum. Bald zieht dort die Bauverwaltung ein. Natasha Hähni 02.12.2022, 05.00 Uhr

Die Bauverwaltung zieht in die Dorfstrasse 1, bis das Gebäude an der Dorfstrasse 9 (im Hintergrund) fertig saniert ist. Natasha Hähni

«Valiant hat mehrere Immobilien in Schöftland und in Steffisburg verkauft», das teilte die Bank diesen Donnerstag mit. Insgesamt 25,2 Millionen Franken hätten so eingenommen werden können. Wie Kommunikationsleiterin Nathalie Hertig auf Anfrage bestätigt, handelt es sich bei der Liegenschaft in Schöftland um das Gebäude an der Dorfstrasse 1. Dort wo die Bankfiliale der Valiant steht.

Für 3,5 Millionen Franken erwarben die Ortsbürger das Gebäude im vergangenen Jahr. Wie der Gemeinderat auf Anfrage mitteilt, soll die Bauverwaltung bald in die dortigen Räumlichkeiten einziehen – jedoch nur so lange, bis das Gebäude an der Dorfstrasse 9 fertig saniert ist. Im Schloss, wo die Bauverwaltung aktuell ist, sei der Platz mittlerweile zu eng.