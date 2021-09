Suhrental Alterszentrum: Mitarbeitende reagieren auf Vorwürfe

Schöftland «Unfairer und haltloser Angriff»: Altersheim-Angestellte sauer auf Gemeindeammann Gemeindeammann Rolf Buchser hat mit seinem Interview in eine Wespennest gestochen. Die Mitarbeitenden des Suhrental Alterszentrums reagieren mit einem geharnischten Brief. Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Das Suhrental Alterszentrum in Schöftland: Die Gemeinde ist mit einem Anteil von 34 Prozent der grösste der sieben Aktionäre des Alterszentrums. Urs Helbling

In der AZ vom letzten Samstag hat sich der Schöftler Gemeindeammann Rolf Buchser (57, FDP) über die Entwicklung des Alterszentrums Suhrental («umstrittener Ausbaubedarf») und die Schliessung der Demenzstation («man hat die dementen Leute nicht unter Kontrolle») geäussert. Gestern erschien der Leserbrief einer ehemaligen Angestellten der geschützten Wohngemeinschaft (GWG), die Buchser beipflichtete. Heute druckt die AZ einen offenen Brief der Mitarbeitenden des Suhrental Alterszentrums, den Anita Hüsler, Leitung Finanzen/Bewohneradministration, der Redaktion zugestellt hat.

Der offene Brief richtet sich an den Gemeinderat Schöftland. Schöftland ist mit einem Anteil von 34 Prozent der grösste der sieben Aktionäre des Alterszentrums. Seine Vertreter im Verwaltungsrat sind die Gemeinderätin Anja Gestmann und der Finanzspezialist Roland Kläy. Der offene Brief der Mitarbeitenden im Wortlaut: «Es ist menschenunwürdig – man hat die dementen Leute nicht unter Kontrolle. Sie laufen verwirrt und planlos im Dorf herum, entwenden unterwegs ihnen vertraute Dinge, zum Beispiel Velos auf dem Schulhausplatz – und dann soll es die Polizei richten.»

Diese Zeilen entnahmen wir als Mitarbeitende vom Suhrental Alterszentrum vergangenes Wochenende einem Politinterview von Ihrem Gemeindeammann Rolf Buchser. Er urteilt darüber, dass dies im Zusammenhang mit der Schliessung der geschützten Wohngemeinschaft (GWG) Ende letzten Jahres stehe. In der GWG wurden Menschen mit Demenz betreut und begleitet. Weglaufgefährdete Menschen mit Demenz können wir derzeit in Schöftland nicht mehr betreuen und müssen sie in Pflegeheime mit einer entsprechenden Station weitergeben. Kleptomanie ist nicht eine Erkrankung, welche sich im Alter entwickelt, sondern besteht bereits lange bevor diese in ein Heim eintreten.

Misstöne seien von Seiten der Angehörigen und Bewohner nicht spürbar

Wir können diese Menschen genauso wenig wie Polizei und Gemeinde einschliessen und wegsperren. Als Bewohner eines Alterszentrums sind Menschen nach wie vor ein Teil dieser Gesellschaft mit all ihren guten und schlechten Seiten. Herr Buchser äussert sich zu einem grossen Problem im Bereich der Alterspflege: «Die Misstöne, die wir in der Vergangenheit rund um das Altersheim, heute Suhrental Alterszentrum, hatten, halten an. Da müssen wir endlich die Reihen schliessen. Wir müssen den effektiven Pflegebedarf seriös abklären und Partikularinteressen hintenanstellen.»

Wir alle möchten in Würde alt werden und möglichst lange in unserer Persönlichkeit geschätzt und geachtet werden. Da kann also nicht von einem Teilinteresse gesprochen werden. Ausserdem spüren wir von unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sowie deren Angehörigen nichts von diesen Misstönen. Im Gegenteil, wir erfahren täglich Wertschätzung für unsere Arbeit. 130 Mitarbeitende, davon 30 Jugendliche, welche sich hier ausbilden lassen, sind mit Herz und Fachwissen für diese da, welche in ihrem Alltag Unterstützung brauchen. In den vergangenen 2.5 Jahren wurden unter der neuen Führung von Bernadette Flükiger sämtliche Prozesse neu erarbeitet und umgesetzt.

Die Corona-Pandemie, welche das Leben in einem Altersheim massiv verändert hat, konnten wir Dank grossem und unermüdlichen Einsatz aller in einer Art und Weise bewältigen, wo wir von allen Seiten gelobt werden. Wir erleben ein hervorragendes Betriebsklima, welches durch grosse Professionalität und Wertschätzung von Bernadette Flükiger geprägt ist. In sämtlichen Revisionen und Audits erhielten wir nur lobende Worte und sowohl die Geschäftsführerin, als auch der Verwaltungsrat steht geschlossen hinter unserer Arbeit.

Man wünscht sich «von allen Trägergemeinden eine Basis von Respekt»

All die erreichten Standards und Ergebnisse haben wir nicht durch die Unterstützung der Gemeinde erarbeitet, sondern durch unsere alleinige Arbeitskraft und stets im Fokus Menschen jeden Alters, Herkunft und Gesundheitszustandes in Würde zu begegnen. Ein Neubau, welcher seit Jahren im Raum steht, erachten wir und eine Mehrheit der Trägerschaft als dringend notwendig, damit auch künftig ein adäquates letztes Zuhause auf die Bevölkerung im Suhrental wartet. Können wir auf den gewohnten Standard in unserem Alltag im Alter verzichten? Möchten wir in einem beengten Zimmer ohne eigene Sanitäreinrichtungen unseren Lebensabend verbringen?

Es betrifft uns heute persönlich nicht direkt, ausser dass es durch die veraltete Infrastruktur ein unattraktiver Arbeitsplatz ist, aber was ist morgen, wenn wir pflegebedürftig werden? Herr Buchser spricht vom «Opfern» eines Bauplatzes für das Alterszentrum. Ist es dieser Teil der Bevölkerung nicht mehr wert, dass man ihm Raum im Zentrum gewährt? Abgesehen davon, dass es sich um einen Landabtausch handeln könnte.

Wir urteilen nicht über die Leistung von Rolf Buchser, als Gemeindeammann, diese ist zweifellos messbar da. Genauso wie es unsere Leistung auch ist. Uns irritiert der unfaire und haltlose Angriff auf unsere Arbeit und somit an uns als Personen. Diesen Ton eines Lokalpolitikers stellen wir in Frage. Es hat mit Anstand und Wertschätzung zu tun. Regeln, welche er von seinen Kritikern fordert. Unabhängig vom Ausgang der Wahlen in Schöftland, wünschen wir uns von allen Trägergemeinden eine Basis von Respekt für unsere Arbeit und ganz wichtig: eine Achtung vor unseren Bewohnerinnen und Bewohnern, welche ihr Leben gemeistert haben und ein Anrecht auf Würde haben.