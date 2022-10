Schöftland: Der Herbstmarkt findet wieder statt

Schöftland Über 200 Jahre, über 200 Stände: Am Samstag ist wieder Herbstmarkt Am Samstag, 29. Oktober, findet in Schöftland der traditionelle Herbstmarkt statt. Für viele ist der Anlass mehr als nur eine Einkaufsmöglichkeit. Natasha Hähni 25.10.2022, 05.00 Uhr

Der Schöftler Markt gehört zu den grössten im Kanton. Flurina Dünki / WYS

Der letzte Samstag im Oktober nähert sich – und damit auch der Schöftler Herbstmarkt. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits: «Gestern haben wir die Plakate aufgehängt», erzählt Marktchef Roger Maurer. Die Einteilung der Stände habe man schon vor rund einem Monat gemacht. Noch zu erledigen sind diese Woche die Stromanschlüsse sowie der Aufbau der Stände. «Das machen wir in der Regel am Freitag vor dem Markt», so Maurer.

Am Samstag, 29. Oktober, kann in Schöftland dann von 8 Uhr am Morgen bis um 17.30 Uhr eingekauft werden. Die Aussteller kommen dabei aus der ganzen Schweiz. «Die Marktfahrer reisen zum Teil aus dem Tessin, aus Graubünden und aus Zürich zu uns», sagt Maurer. Und das schon seit langer Zeit. «Erstmals fand er vor über 200 Jahren statt», so der Marktchef. Dann erhielt die Suhrentaler Gemeinde vom Regierungsrat das Marktrecht. Der Markt hiess damals noch «Vieh- und Warenmarkt». Wie der Name sagt, wurden während der ersten Jahre neben Getreide auf Pferdefuhrwerken auch Tiere verkauft.

Auch wenn dies heute nicht mehr der Fall ist, gibt es mit rund 230 Ständen immer noch eine Menge Auswahl, wie Maurer sagt. Die Gäste kommen heute jedoch oft nicht nur, um Waren zu kaufen, sondern vor allem auch, um Freunde und Bekannte zu treffen. «Hier trifft man oft auf Leute, die man schon seit Jahren nicht mehr gesehen hat.» Das gilt für Maurer nicht nur für die Besucherinnen und Besucher des Anlasses, sondern auch für die Marktfahrenden. «Über die Jahre haben wir mit vielen von ihnen eine gute Beziehung aufgebaut», sagt er. Jeder Markt sei deshalb ein Wiedertreffen von alten Freunden.