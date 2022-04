Schöftland: Das erwartet die Bevölkerung an der Sommer-Gmeind

Schöftland Strassensanierungen, Bahnhofareal und ein Pumpwerk – das erwartet die Bevölkerung an der Sommer-Gmeind Die Schöftler Gemeindeversammlung vom 24. Juni findet im Schlosshof statt – vorausgesetzt das Wetter macht mit. Natasha Hähni 11.04.2022, 05.00 Uhr

Der Neubau des 4-fach-Kindergartens wurde im September 2021 eingeweiht. Natasha Hähni / Aargauer Zeitung

Insgesamt neun Geschäfte sollen an der kommenden Einwohnergemeindeversammlung in Schöftland behandelt werden. Diese findet am 24. Juni im Schlosshof, respektive beim schlechtem Wetter in der Aula des Bezirksschulhauses statt. Im Anschluss gibt es erstmals seit Beginn der Pandemie wieder eine Festbeiz, die in diesem Jahr vom Samariterverein Schöftland betrieben wird.