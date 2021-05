Schöftland SP-Gemeinderätin Anja Gestmann fordert FDP-Ammann Rolf Buchser heraus: «Es gibt einen Ruf nach Veränderung im Dorf» Anja Gestmann ist seit acht Jahren im Gemeinderat Schöftland. Im Herbst kandidiert sie als Gemeindeammann - und greift damit den bisherigen Rolf Buchser an. Flurina Dünki 12.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anja Gestmann am SP-Parteitag 2019

zvg / WYS

Vor vier Jahren ist der Gemeinderat Schöftland im gesamten Team wieder zu den Gesamterneuerungswahlen angetreten. Auch jetzt wollen alle fünf Mitglieder im Herbst wiedergewählt werden. Das wurde am 19. Februar so kommuniziert. Wie sich jetzt herausstellt, wurde bei dieser Mitteilung die Formulierung «in corpore» nicht benutzt.

Jetzt kommt es zu einer Kampfwahl um den Gemeindeammann-Sitz. Gemeinderätin Anja Gestmann (SP) tritt gegen Ammann Rolf Buchser (FDP) an. Dieser hat das Amt seit 2014 inne. Rolf Buchser hat in der ablaufenden Legislatur im Zusammenhang mit der Auszonung der «Hegmatte» (WSB-Depot) eine schwere Last zu tragen. Wegen der wichtigen Stellung, die Schöftland innerhalb des Suhrentals innehat, wäre die Abwahl des Gemeindeammanns von Gewicht.

Schon Kandidatin für Nationalrat und Grossen Rat

Nicht nur die Ammann-Wahl ist seit der Mitteilung im Februar komplizierter geworden, sondern auch die Gemeinderats-Wahl. Es gibt mit Mauro Bino (die Mitte), Sandra Wendisch (parteilos) und Andres Wälty (parteilos) bereits drei neue Kandidaten, die gegen die bisherigen Gemeinderäte antreten.

Anja Gestmann (58) ist eine ambitionierte SP-Politikerin, die 2019 bereits für den Nationalrat kandidiert hatte. Im letzten Herbst trat sie für den Grossen Rat an und schaffte es hinter Alfred Merz (66, Menziken) auf den ersten Ersatzplatz. In Schöftland erzielt sie mit 366 Stimmen ein Traumresultat.

Sie entschied sich, als Ammann zu kandidieren, weil sie den Schöftlern und Schöftlerinnen eine Auswahl bieten möchte. Sie meint:

«Es gibt einen Ruf nach Veränderung im Dorf, der stark zu spüren ist».

Sie sei von vielen Bewohnern darauf angesprochen worden, ob sie nicht kandidieren wolle. Als zu Beginn des Jahres dann innerhalb des Gemeinderats über die Gesamterneuerungswahlen diskutiert wurde, habe sie sich entschlossen: «Ich bin wieder dabei, aber nicht in derselben Zusammensetzung.»

Wegen Gemeinderatsamt in einem sozialen Beruf gewechselt

Die gelernte Chemikerin kam vor 23 Jahren aus Deutschland in die Schweiz, die meiste Zeit davon wohnt sie bereits in Schöftland. Für den Gemeinderat kandidierte sie 2013, weil sie sich im Dorf mehr einbringen wollte. Bis vor eineinhalb Jahren arbeitete sie bei Nouryon Chemicals AG in diversen Führungspositionen. Seit Oktober 2019 ist sie Geschäftsleiterin des Entlastungsdiensts Schweiz, Aargau-Solothurn. Zu dieser Umorientierung sei sie dank ihres Gemeinderatsamts gekommen, sagt sie der AZ. Sie hat die Ressorts Erziehung, Bildung, Alterswesen und Gesundheit unter sich und hat sich dadurch viel intensiver mit sozialen Themen auseinandergesetzt, so dass sie sich zum Absprung aus der chemischen Industrie hin in einen sozialen Beruf entschlossen hat.

Das Soziale ist ihr wichtig, deshalb ist sie auch bei dieser Aktion dabei: Frauen der SP Bezirk Kulm (Schöftler Gemeinderätin Anja Gestmann vorne im gestreiften Shirt) organisieren sich im Vorfeld des Frauenstreiks.

Foto: WYS

Als Gemeinderätin setzt sie sich für viele generationsübergreifende Themen ein, für selbstbestimmtes Altern ebenso wie für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die neu durch den gerade erfolgten Aufbau einer Tagesstruktur an der Schule Schöftland deutlich verbessert werde, wie sie sagt. Seit mehreren Jahren gibt es einmal im Jahr Quartierbegehungen der Alterskommission zum Thema Begegnungsplätze und Zusammenhalt in den Quartieren, auch das Projekt Schöftler Plauderbänkli wurde lanciert, um niederschwellige Treffpunkte zur Verfügung zu stellen. «Du darfst», ein Projekt zur Belebung öffentlicher Plätze in Schöftland unterstützt sie gern, ein beliebtes und belebtes Dorfzentrum ist ihr wichtig.

Hier legt Anja Gestmann (sitzend) zusammen mit anderen Nationalratskandidaten einen Gemeinschaftsgarten für die Schöftler Bevölkerung an. (2019)

Foto: Flurina Dünki

Als Frau Ammann will Anja Gestmann mit den Stärken punkten, die sie schon als Gemeinderätin und in ihrem Beruf bewiesen habe: Als erfahrene Führungskraft, die die Gruppen zusammenschweissen könne und die die Stärken jedes Teammitglieds optimal einzusetzen verstehe.

«Ich kann gut zuhören, obwohl ich eine Extrovertierte bin»,

sagt sie. Diese Eigenschaft und ihre Wertschätzung des Gegenübers habe ihr in den acht Jahren als Gemeinderätin auch das Vertrauen der Gemeinderäte der umliegenden Gemeinden eingebracht. Und:« Ich bin auch bereit, bei guten Argumenten meine Meinung zu überdenken.»

Und wie würde sie das Thema «Hegmatte» weiterführen? Das Projekt, den Bau der Bahnanlagen auch draussen auf der «Hegmatte» zu prüfen, hält sie für «wichtig und richtig, denn das ist unsere Aufgabe als Gemeinderat». Sie ist aber überzeugt, dass sich – wie fast immer – eine Win-win-Lösung finden lassen wird. Der Wille zur Zusammenarbeit ist dabei Voraussetzung. «Das letzte Wort wird selbstverständlich die Bevölkerung haben.»