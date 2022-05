In Schöftland seilen sich Pfarrer und Schüler vom Kirchenturm

Schöftland So waghalsig starten die Schöftler Jugendlichen in den Konfirmationsunterricht Traditionsgemäss seilen sich am Mittwoch vor Auffahrt die neuen Konfirmanden vom Schöftler Kirchturm ab. Möglich machen dies ein abenteuerlustiges Pfarrer-Diakon-Duo. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 26.05.2022, 05.00 Uhr

Noelia seilt sich aus dem Kirchturm ab, am 25. Mai 2022 in Schöftland. Unter Anleitung von Pfarrer Beat Müller und Diakon Marcel Hauri seilen sich die Schulkinder vom Kirchturm Schöftland aus circa 20 Meter Höhe ab. Severin Bigler

Die Kirche ist nicht verstaubt und Religionsunterricht muss nicht langweilig sein. So lautet die Devise des reformierten Pfarrers Beat Müller. In einem Praktikum in einer Luzerner Kirche habe er vor vielen Jahren bereits gesehen, dass sich Jugendliche vom Kirchturm abseilen dürfen. «Wir haben geschaut, ob das auch bei uns möglich ist», so der 37-Jährige. Das war vor knapp sechs Jahren. Wegen einer Dohlen-Kolonie im Turm habe noch der Natur- und Vogelschutzverein Schöftland angefragt werden müssen. Die Kirchenpflege habe dem Projekt gleich zugestimmt.

Der Anlass ist für alle Sechstklässler als Übergangsritual gedacht. «Ab der siebten Klasse besuchen die Kinder den Konfirmationsunterricht bei mir oder bei Diakon Marcel Hauri», sagt Müller. Hauri war, soweit er weiss, der Erste, der sich je vom Schöftler Kirchturm abgeseilt hat. «Seither wissen wir, dass das Seil hält», sagt Müller lachend.

Pfarrer Beat Müller, rechts, und Diakon Marcel Hauri. Severin Bigler

Trotz Sicherheits-Briefing und mehreren Ausrüstungschecks traue sich jeweils rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler am Ende doch nicht. «Die Kante, die gleich nach dem Fenster kommt, bereitet vielen Schwierigkeiten», sagt Hauri. Er ist der Letzte, den die Jugendlichen sehen, bevor sie sich in die Tiefe stürzen. Seine Aufgabe in dem Moment: Nerven beruhigen. Teilweise würden die Jugendlichen regelrecht versteinern, wenn sie die knapp 25 Meter hinunterblicken. «Ein Mädchen klammerte sich mal mit beiden Händen an meinen Händen fest und sagte, ich soll sie nicht loslassen», erinnert sich Hauri. Mit ein wenig Effort, habe er sie dann doch noch dazu überreden können, sich abzuseilen.

Dieses Jahr haben sich 31 Schülerinnen und Schüler für die Aktion angemeldet. Nervosität, wie von Hauri erwähnt, war auf den ersten Blick keine ersichtlich. «Ich hatte mehr Angst davor, die Treppe hochzulaufen, als vor dem Abseilen», sagte ein Junge, als er wieder am Boden war. Zu seinem Freund rief er gleich: «Lass uns noch einmal gehen!»

Ein Mädchen war sich, kurz bevor sie aus dem Fenster stieg, dann doch nicht mehr so sicher, ob sie die Aktion wirklich wagen soll. «Oh, Gott», sagte sie zu sich. Darauf antwortete Hauri: «Der ist auch hier, ohne den würde es nicht gehen.» Am Ende traute sie sich dann doch. Weniger Zweifel hatte die 12-Jährige Noelia. «Es hat richtig Spass gemacht», sagte sie.

Diakon Marcel Hauri sichert die Abseilaktion vom Kirchturm Schöftland. Severin Bigler / CH Media Katechetin Silvia Müller seilt sich aus dem Kirchturm ab. Severin Bigler / CH Media Noelia seilt sich aus dem Kirchturm ab. Severin Bigler / CH Media Unter Anleitung von Pfarrer Beat Müller, rechts, und Diakon Marcel Hauri seilen sich die Schulkinder vom Kirchturm Schöftland aus ca. 20 Meter Höhe ab. Severin Bigler / CH Media Noelia auf dem Weg hinauf in den Kirchturm, wo sie sich dann abseilen wird. Severin Bigler / CH Media Franziska bereitet sich aufs Abseilen aus dem Kirchturm vor. Severin Bigler / CH Media Blick aus dem Kirchturm auf Schöftland. Severin Bigler / CH Media

Keine Schäden am Turm

Der Kirchturm wurde 1515 erbaut und ist aus Sandstein. Bei der ersten Durchführung hatte man derart Angst, ihn zu beschädigen, dass die Schülerinnen und Schüler Überzieh-Schuhe aus Plastik anziehen mussten. «Die fielen aber gleich ab und sind überall herumgeflogen», so Hauri. Die Abnutzung beim Abseilen sei zudem dermassen gering, dass die Schutzmassnahme nicht nötig war. Zum Schutz des Seils wurde an der Kante gleich beim Fenster eine Decke und im Inneren des Turms noch eine Blache angebracht.

Den Aufwand sei der Anlass jedes Jahr wert. «Kindern eine Freude zu bereiten, ist das Schönste», sagt Müller. Der Schöftler hat selber vier Kinder. Nebst dem Abseilen veranstaltet die reformierte Kirchengemeinde Schöftland auch Ski-Weekends, Sommerlager und Jugend-Gottesdienste. «Dort erscheinen jeden Monat rund 100 Jugendliche», so Hauri.

Das Abseilen sei eine weitere «coole Aktion», um Leute für die Kirche zu gewinnen, sagt Hauri. Auf jeden Fall ist es spezielle Art, um das Eis mit den zukünftigen Konfirmanden zu brechen.

Pfarrer Beat Müller und Diakon Marcel Hauri zeigen, wie das Abseilen beim Kirchenturm funktioniert. nah

