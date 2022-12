Schöftland Raiffeisenbank feiert Tag der offenen Tür – ehemaliger Kunde kündigt Misstöne für Einweihung an Die Geschäftsstelle Schöftland der Raiffeisenbank Reitnau-Rued wird nach dem Umbau mit einem Tag der offenen Tür feierlich eröffnet. Ein ehemaliger Kunde der Bank, der sich ungerecht behandelt fühlt, will den Anlass stören. Florian Wicki 10.12.2022, 05.00 Uhr

Die Schöftler Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Reitnau-Rued wurde umgebaut und wird am 10. Dezember feierlich eröffnet. Bild: Florian Wicki

Seit Anfang März dieses Jahres wurde die Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Reitnau-Rued in Schöftland umgebaut. Den ehemaligen Gasthof zum Löwen an der Schöftler Dorfstrasse nutzte die 2007 aus Reitnau und Rued frisch fusionierte Raiffeisenbanken in eine Geschäftsstelle um, um fortan auch im Suhrental ein Standbein zu haben.

Das Gebäude wurde die letzten neun Monate lang erst gründlich entkernt, bevor der Innenausbau beginnen konnte, wie die Bank in den sozialen Medien den Bauprozess beschreibt. Das alles ist nun abgeschlossen, am heutigen Samstag soll die Geschäftsstelle feierlich wiedereröffnet werden.

Dafür hat die Bank eigens für den heutigen Samstag einen Tag der offenen Tür organisiert. Neben der eigentlichen Besichtigung der Bankräumlichkeiten werden diverse Verpflegungsmöglichkeiten angeboten, untermalt von musikalischen und unterhaltsamen Darbietungen: So treten – nach einem Grusswort des Gemeindeammanns Thomas Buchschacher – erst die Blech-Band Fassbrass auf, danach der STV Reitnau mit einer Turneinlage, gefolgt von Sängerin Sandra Rippstein mit dem Musiker Christoph Heule und Schülern des Oberstufenchors Schöftland.

Inzwischen haben sich aber auch einige potenzielle Misstöne angekündigt: Am Freitag hat sich ein ehemaliger Kunde der Bank bei der «Aargauer Zeitung» gemeldet. Die komplizierte Kundenbeziehung habe lange angedauert und laut ihm damit geendet, dass er seine Hypothekarschulden nicht mehr bezahlt habe – und die Bank ihm Haus und Hof habe zwangsversteigern lassen. Nun will er sich am Anlass mit Hilfe einer Protestaktion Gehör verschaffen.

Die Raiffeisenbank Reitnau-Rued darf sich aufgrund des Bankkundengeheimnisses nicht zu Kundenbeziehungen äussern. Auf Anfrage erklärt sie, wie sie mit dem Protest umgeht: «Die Organisation eines solch grossen Anlasses beinhaltet verschiedene Aspekte, dazu gehört auch die Klärung von Sicherheitsfragen.»