Der jüngste Tüftler im Repair Café Schöftland

Schöftland Ob Toaster, Tablet oder Tischchen: «Wir lernen nicht mehr, zu reparieren» David Heimberg ist halb so alt wie die meisten Tüftler des Repair Cafés Schöftland. Warum er von den «alten Hasen» viel lernen kann. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Dave Heimberg Repair Café Schöftland Zvg / zvg

Wenn die Fahrradkette plötzlich herausfällt, wissen sich die meisten Menschen noch knapp zu helfen. Was aber, wenn das Velo ein anderes Problem hat? Oder der Mixer ein komisches Geräusch macht? Wenn es um die Reparatur von Alltagsgegenständen geht, gehen vielen Leuten relativ schnell die Ideen aus – ein Neukauf ist naheliegend.

«Oft werden Dinge entsorgt, weil man gerade keine Zeit hat, den Fehler zu suchen», sagt David Heimberg. Mit 32 Jahren ist er das jüngste Mitglied des Repair-Café-Teams in Schöftland. Dass er in der Gruppe keine gleichaltrigen «Gspändli» hat, macht ihm nichts aus. Im Gegenteil: «Ich finde die Gruppe super. Von den ‹alten Hasen› kann ich sehr viel profitieren», sagt er. Die ältere Generation von Reparateuren ist oft doppelt so alt wie Heimberg. Dass Leute, die viel älter sind, besser reparieren können, habe seinen Grund, sagt Heimberg: «Reparieren hat bei dieser Generation einen viel höheren Stellenwert.»

In seiner Ausbildung als Multimediaelektroniker habe er beispielsweise nicht mehr gross gelernt, wie man Geräte flickt. Das liegt auch daran, dass Neugeräte heutzutage günstiger sind. «Stellen Sie sich vor, bei einem Schweizer Stundenlohnansatz ein Gerät reparieren zu lassen», sagt Heimberg. Bei einem Bluetooth-Lautsprecher für rund 60 Franken lohnt es sich je nach Problem also relativ bald, einen neuen Lautsprecher zu kaufen.

Aus Nachtessen werden oft Reparatur-Sessions

Jetzt, wo Nachhaltigkeit einen immer höheren Stellenwert hat, merkt Heimberg aber, dass das Bedürfnis, etwas reparieren zu lassen, doch vorhanden ist – vor allem auch in seinem persönlichen Umfeld. «Es ist schon oft vorgekommen, dass meine Frau und ich bei Freunden zum Essen eingeladen wurden und am Schluss Dinge repariert haben», so Heimberg.

Zu seinem Glück teilt seine Frau seine «Macher»-Einstellung. Sie sei vor allem gestalterisch begabt und könne sehr gut nähen. «Zusammen könne wir echt viel», ergänzt er. Kurz vor der ersten Ausgabe des Schöftler Repair Cafés hat sie eine Anzeige für den Anlass gesehen. Die beiden beschlossen kurzerhand, vorbeizugehen. Bereits bei der zweiten Ausgabe halfen sie mit. Im Moment hilft nur noch er. «Vor anderthalb Jahren ist unser Sohn auf die Welt gekommen», sagt Heimberg.

Ob der die Liebe für’s Tüfteln geerbt hat, wird sich wohl bald zeigen. Frau und Sohn kommen aber jetzt schon beim Repair Café vorbei, um David Heimberg zuzuschauen. Am meisten Spass macht dem Familienvater bei der Arbeit im Repair Café die Suche nach Fehlern. Schön findet der Schöftler auch den Kontakt zur Kundschaft und seinen Mittüftlerlinnen und Mittüftlern sei ihm sehr wichtig. «Es arbeitet kaum jemand nur für sich, wir helfen uns alle gegenseitig.»

Heute von 10 bis 15 Uhr können Leute wieder ihre Geräte vorbeibringen. Im Repair Café am Birkenweg 5 in Schöftland werden sie dann von Experten wie David Heimberg repartiert. Vorbeikommen kann man übrigens auch, wenn man bei der Bedienung eines Gerätes nicht weiterkommt. «Die Geräte müssen nicht kaputt sein.»

