Schöftland: Jugendlicher stürzt mit Töff, dieser verletzt Senior

Schöftland Jugendlicher ohne Ausweis stürzt mit Motorrad – sein Gefährt verletzt einen 83-jährigen Fussgänger In Schöftland hat ein Töff einen Fussgänger verletzt. Über das Fahrzeug hatte zuvor ein Jugendlicher die Kontrolle verloren. Der 15-Jährige fuhr ohne erforderlichen Ausweis. 28.08.2022, 16.24 Uhr

Der Unfall ereignete sich am Sonntag um 11:30 Uhr auf der Luzernerstrasse in Schöftland. Ein 15-jähriger Lenker fuhr mit einem Motorrad Yamaha in Richtung Oberdorf, als er in der Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und stürzte.