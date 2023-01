Schöftland Halbzeit bei der Rettung des WSB-Salonwagens – eine Frage aber scheidet die Geister Vor einem Jahr wurde der alte WSB-Salonwagen zur Instandstellung von Reinach nach Schöftland in die Werkstatt der Aargau Verkehr AG transportiert. Zwei Jahre gab sich der Verein, um den Triebwagen von 1901 zu sanieren. Katja Schlegel Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Vor einem Jahr wurde der alte WSB-Salonwagen in die Werkstatt gebracht. Viel ist von ihm nicht mehr übrig. Mathias Förster

Es überkommt einem ein Gefühl von Mitleid, man kann sich kaum dagegen wehren. Ausgeschlachtet liegt er da, der alte Salonwagen, ausgeweidet, nicht mehr viel mehr als eine dünne Haut aus verrostetem Blech auf einem Fahrgestell. Ein trostloser Anblick, fürwahr. Doch er täuscht über die Lage hinweg.

Es ist Halbzeit. Vor einem Jahr, vor Weihnachten 2021, wurde der blaue WSB-Salonwagen von Reinach nach Schöftland in die Werkstatt der Aargau Verkehr AG (AVA) transportiert, um dort wieder instand gestellt zu werden. Mit zwei Kranen musste der 39 Tonnen schwere Wagen vor dem Recyclingparadies der Familie Bertschi auf einen Spezialsattelzug gehievt werden; eine nervenaufreibende Sache, wusste doch niemand vorauszusagen, wie sehr Wind und Wetter dem alten Wagen zugesetzt hatten.

Seit 2012 hatte er vor dem Recyclinghof gestanden, angeliefert zur Verschrottung, doch hatte es die Familie nicht übers Herz gebracht. Ihre Mutter habe das Veto eingelegt, hatte Karin Bertschi am Tag des Verlads erzählt, schliesslich hatten die Eltern einst in diesem Wagen ihren Hochzeitsapéro gefeiert.

Bildergalerie von der Verladeaktion am 23. Dezember 2021:

Ein Glück, dieses Veto: Im Mai 2019 wurde der Verein Pro Salonwagen WSB gegründet, mit dem Ziel, das älteste, noch vorhandene Originalfahrzeug der ehemaligen Wynental- und Suhrentalbahn AG zu retten. Und alt ist in diesem Fall so alt wie die Bahn selbst: 1901 wurde er bei der Schweizerischen Wagonsfabrik in Schlieren für die Aarau-Schöftland-Bahn gebaut, die im November gleichen Jahres ihren Betrieb aufnahm.

Bis zur Gleiszusammenlegung 1967 war der Triebwagen nur im Suhrental unterwegs, 1982 wurde er zum Salonwagen umgebaut. Der Verein sammelte insgesamt über 870’000 Franken, um den Triebwagen zu sanieren, für die Instandstellung gab er sich gut zwei Jahre. Deshalb: Halbzeit.

Akribisch wird der Wagen zerlegt

Hinter Roland Hufschmid, Technischer Leiter des Projekts Salonwagen, und René Fasel, Leiter Bahnproduktion AVA und Vizepräsident des Vereins, liegen intensive Monate. Mitsamt einer ganzen Horde Freiwilliger arbeiten sie Samstag für Samstag daran, den Triebwagen wieder fahrtüchtig zu machen. Und dabei gehen sie vor, wie man es tun muss, wenn man es richtig tut: akribisch. Alles wird dokumentiert, zerlegt, geprüft, gereinigt, restauriert. Oder fortgeschmissen und ersetzt. Von den Drehgestellen bis zur Hutablage, vom Führerstand bis zu den roten Samtvorhängen, einfach alles.

Der Führerstand lässt sich nur noch erahnen. Mathias Förster

Roland Hufschmid, Technischer Leiter des Projekts Salonwagen Mathias Förster

Altes birgt meist böse Überraschungen, da machen alte Triebwagen keine Ausnahme: «Wir hatten schon vermutet, dass die Motoren nicht mehr gut aussehen», sagt Hufschmid und lächelt. «Aber dass es so schlimm um sie seht, war dann doch eine Überraschung.» Die fünf Motoren – vier für die Achsen und einer für den Kompressor – wurden deshalb schnellstmöglich ausgebaut und an die Spezialwerkstatt verschickt, damit sie sicher rechtzeitig wieder zurück sind.

Eng werde es aber nicht unbedingt der Arbeit wegen, sagt Fasel, sondern der Kupferspulen. «Kupfer ist grundsätzlich schon rar und teuer, aber aktuell ist es speziell schlecht verfügbar.» Ebenfalls in einer externen Werkstatt sind die Achsen und Räder. Und auch da gab es eine böse Entdeckung: Eine der Achsen hat Risse, dazu wurde noch eine Radscheibe verbogen. Auch das wird dauern, auch das wird teuer. Reicht das Geld? Fasel verzieht das Gesicht, nickt aber: «Wir sollten durchkommen, so häpp, chläpp.»

Eine Arbeit wie diese? «Das ist schon sehr selten»

René Fasel, Leiter Bahnproduktion AVA und Vizepräsident des Vereins Mathias Förster

Es gebe aber durchaus auch Schönes, sagen die beiden Männer und legen die Köpfe in den Nacken. Das Dach des Wagens ist deutlich besser im Schuss, als erwartet. Und das Allerschönste sei sowieso die Dynamik, die innerhalb des Teams herrsche. «Wir sind eine tolle, motivierte Truppe. Es macht Freude, so zu arbeiten», sagt Hufschmid.

Inzwischen ist der Verein auf über 90 Mitglieder angewachsen, über 600 Stunden Fronarbeit wurden seit Juli, seit dem Start der effektiven Ausräumarbeiten, geleistet. Der Stolz über das gemeinsame Projekt sei gross, sagt Fasel, schliesslich sei eine so grundlegende Instandstellung eines Triebwagens alles andere als alltäglich. «Das ist schon sehr selten.»

Noch ist der Wendepunkt nicht ganz erreicht, der Wechsel zwischen Ausbeineln und Wiederaufbau. Noch müssen das Chassis entrostet und die Blechhaut von einem Teerüberzug befreit werden. Aber dann kann das Puzzle wieder neu zusammengesetzt werden, ab 2024 soll der Triebwagen wieder auf die Schienen.

Im Werkstattkeller lagern die ausgebauten Teile. Mathias Förster

Als Charter- oder Eventfahrzeug, aber auch für öffentliche Fahrten, schliesslich stammen 270’000 Franken des Vereinsvermögens aus dem Swisslos-Fonds. Dinieren wird man im Wagen aber auch künftig nicht können, dafür fehlt schlicht der Platz, vorgegeben durch die Fensteröffnungen. «Wir werden wieder die alten Holzbänke einbauen und so Platz für rund 40 Personen haben», sagt Fasel. Die Tische werden damit aber so schmal, dass zwei gegenüber aus dem gleichen Teller essen müssten – mit dem Ellbogen des Sitznachbarn im Gesicht. «Für einen Apéro reicht es aber allemal», sagt Fasel, die Bar von einst werde jedenfalls wieder eingebaut.

Eine Knacknuss hat der Verein noch zu lösen: die Lackierung. Denn so blau, wie der Salonwagen seit seinem Umbau 1982 ist, wird er nicht bleiben. Oder vielleicht doch: «Eigentlich war der Plan, den Wagen wieder in den Originalfarben zu lackieren», sagt Fasel. Also unten blau, oben weiss, getrennt durch einen schwarzen Strich, das Dach silbern. Aber eben, inzwischen seien die Lager geteilt, die Diskussionen abendfüllend, erst recht, wenn sich die Diskussion auf die Farbgebung im Innern ausweitet. «Wir werden das demokratisch entscheiden», sagt Fasel und lacht, «an der nächsten Generalversammlung.»

