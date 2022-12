Schöftland: Gemeinderat will Hegmatte schützen

Schöftland Nach Nein zu Betriebsgebäude: Gemeinderat will Hegmatte dauerhaft schützen Das offene Stück Landwirtschaftsland am Rand von Schöftland sei «ein unerlässlicher Teil des wertvollen Ortsbilds und von jeglicher Bebauung freizuhalten», so der Gemeinderat. Nadja Rohner 09.12.2022, 05.00 Uhr

Das Gebiet Hegmatte in Schöftland. Flurina Dünki

Anfang April hatte der Schöftler Gemeinderat verkündet: Das Unternehmen Aargau Verkehr darf auf der Hegmatte kein Betriebsgebäude für die Wynen- und Suhrentalbahn bauen. Damit reagierte er unter anderem auf vehementen Widerstand aus dem Dorf: Eine Initiative des Vereins «Pro Landschaftsschutzzone Hegmatte» hatte 2018 gefordert: «Die Landwirtschaftszone Hegmatte wird mit einer sie überlagernden Landschaftsschutzzone (oder einer anderen geeigneten Massnahme) in ihrem Aussehen und ihrer Eigenart erhalten und vor einer Überbauung geschützt.» Später folgte noch eine Initiative «Vollumfänglicher Erhalt der Landwirtschaftszone Hegmatte». Aber auch ein Fachgutachten der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission (ENHK) sprach aus Sicht des Gemeinderats gegen eine Überbauung der Hegmatte. Laut Einschätzung der ENHK würde der dort geplante Neubau einer Depot- und Werkstattanlage das Schöftler Ortsbild von nationaler Bedeutung «schwer beeinträchtigen».

Der Gemeinderat gibt nun, ein halbes Jahr nach dem Aus fürs Bahndepot, bekannt, wie es weitergeht: «Die Hegmatte in Schöftland soll bleiben, was sie ist: eine offene Landwirtschaftsfläche.» Das sei nicht nur der Volkswille, der sich im Rahmen der Planungsprozesse in den vergangenen Jahren herauskristallisiert habe, sondern auch die Vorgabe der Eidgenössischen Natur- und Heimatschutzkommission und der Volkswille: «Das offene Stück Kulturland ist als Begrenzung und Pendant des dichten historischen Ortskerns ein unerlässlicher Teil des wertvollen Ortsbilds und von jeglicher Bebauung freizuhalten.»

Hegmattweg soll eingezont werden

«Um die Freifläche in ihrer heutigen Form und Funktion rechtlich zu sichern», so der Gemeinderat, ist eine Teiländerung der Nutzungsplanung erforderlich. Hierzu gibt es ein öffentliches Mitwirkungsverfahren vom 12. Januar bis 13. Februar 2023.

Der Gemeinderat will den heutigen Zustand rechtlich absichern. Daher soll mit der Nutzungsplanänderung die gesamte Fläche der Hegmatte mit einer Landschaftsschutzzone überlagert werden. Damit bleiben die landwirtschaftlichen Nutzungen möglich. «Geschützt wird die Fläche dagegen vor Bebauung oder landwirtschaftlichen Sondernutzungen, die das Bild stark beeinträchtigen würden, wie beispielsweise eine grossflächige Christbaumzucht. Weiterhin möglich sind dagegen kleinere bauliche Elemente für die Landwirtschaft wie Bienenhäuser oder Feldunterstände.» Der Hegmattweg soll von der Landwirtschafts- in die Bauzone umgezont werden (es handelt sich um eine Einzonung), damit er als Erschliessung für die angrenzenden Gebäude genutzt werden darf; punkto Nutzung ändert sich nichts.