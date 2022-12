Gemeinnütziger Frauenverein vergibt 65'000 Franken an gute Zwecke

Schöftland Geld aus Brocki geht an gute Zwecke – im vergangenen Jahr konnten 65'000 Franken vergeben werden Im Jahr 2021 konnte die Brocki des Gemeinnützigen Frauenvereins Schöftland unter anderem Beträge an Wohnungen für Geflüchtete, an die Spitex und an Jugendvereine spenden. Natasha Hähni 06.12.2022, 05.00 Uhr

65'000 Franken konnte der Gemeinnützige Frauenverein Schöftland spenden. Chris Iseli (Archiv, 2016) / WYS

«Seit sich der Handel mit grösseren Möbelstücken vermehrt ins Internet verlagert hat, haben wir das Angebot bei uns in der Brocki angepasst», sagt Christine Zeller vom Gemeinnützigen Frauenverein Schöftland. Kleinmöbel, Werkzeuge und Lampen würden sich gut verkaufen. Hinzu komme, dass das Angebot an «normalen» Läden in Schöftland nicht riesig sei. Gerade Männerbekleidung verkaufe sich in der Brockenstube deshalb sehr gut. «Die Leute kommen vor allem aus der Region, teils aber auch aus Aarau oder Sursee», so Zeller.

35 Frauen engagieren sich ehrenamtlich in der Brocki. Insgesamt 65'000 Franken konnte der Verein im vergangenen Jahr an verschiedene Projekte auszahlen. Der Betrag sei vergleichbar mit anderen Jahren. «Alle Schöftler Jugendgruppen haben einen Betrag erhalten», so Zeller. Weiter sei Geld an den neuen Pumptrack und die Bibliothek gegangen. «In der Region konnten wir eine Tagesstätte für Betagte und die Spitex unterstützen», ergänzt sie. Weiter sei an internationale Hilfswerke gespendet und Wohnungen für Geflüchtete eingerichtet worden.

«Es freut mich sehr, dass wir so viele treue Kundinnen und Kunden haben», so Zeller. Für viele sei der Gang in die Brocki am Samstag Tradition. Sie ergänzt: «Wenn wir mehr Platz hätten, würden wir ein Café eröffnen.»