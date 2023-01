Schöftland Fussgängerstreifen zu unsicher – so begründet der Kanton die Aufhebung Im Rahmen der Sanierung der Schöftler Ruederstrasse will der Kanton einen Fussgängerstreifen aufheben. Dagegen wehrt sich ein Teil der Bevölkerung. Der Kanton erklärt nun, was er sich dabei überlegt hat. Florian Wicki Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Fussgängerstreifen auf der Ruederstrasse in Schöftland soll im Rahmen einer Sanierung aufgehoben werden. Auch aus Gründen der Sicherheit. Bild: zvg

Stein des Anstosses waren wieder einmal sieben flache gelbe Streifen: Das kantonale Departement für Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) will einen Fussgängerstreifen aufheben. Und zwar jenen auf der Schöftler Ruederstrasse, auf Höhe Baumgartenweg/Reiherweg. Dies im Rahmen einer 3,5 Millionen Franken teuren Sanierung, mit welcher ein neuer Flüsterbelag auf der Strasse verlegt werden soll.

Das passt nicht allen: Beim BVU ging eine Sammeleingabe gegen die geplante Aufhebung auf, rund 100 Personen wehren sich dagegen. Laut ihnen gehe mit dem Wegfall des Fussgängerstreifens eine seit über 40 Jahren sichere und beliebte Querung in die Naherholungsgebiete verloren, ausserdem werde der Fussgängerstreifen auch von Schulkindern benutzt.

Halb so viel genutzt wie eigentlich vorgeschrieben

Beim Kanton schätzt man die Querung gerade in Sachen Sicherheit und Beliebtheit ein bisschen anders ein, wie einer inzwischen eingegangenen Stellungnahme des BVU zu entnehmen ist.

Laut Kanton – der sich bei seiner Einschätzung auf den Verband für Strassen- und Verkehrsfachleute (VSS) und die Beratungsstelle für Unfallverhütung stützt – ist der Fussgängerstreifen alles andere als sicher. Denn: Unter anderem müssen Fussgängerstreifen genügend frequentiert werden, damit heranfahrende Autofahrer nicht das Gefühl haben, dass dort sowieso nie jemand die Strasse überqueren will und so unaufmerksam werden. Deshalb schreibt eine Norm des VSS eine Frequenz von mindestens 100 Fussgänger in den fünf meistbelasteten Stunden eines Durchschnittstags vor.

Nicht der Fall in Schöftland, so eine Sprecherin des BVU: «Bei vorliegendem Fussgängerstreifen haben die Zählungen im Jahre 2018 und 2022 ergeben, dass mit circa 50 Übergängen die notwendige Frequenz bei weitem nicht erreicht wird und somit die Voraussetzung für einen sicheren Fussgängerstreifen nicht gegeben ist.»

Fussgängerstreifen wegen mehrerer Massnahmen unnötig

Deshalb habe man in Zusammenarbeit mit der Gemeinde mehrere Massnahmen erarbeitet: «Um die Sicherheit der Fussgänger zu verbessern, wird zwischen dem Wallenhofring West (Liegenschaft Ruederstrasse Nr. 10) und dem Baumgartenweg (Liegenschaft Ruederstrasse Nr. 24) die Lücke im Trottoir auf der Südseite geschlossen. Mit dem circa 195 Meter langen Trottoir-Teilstücks wird das Zirkulieren auf beiden Strassenseiten ermöglicht.»

Weiter wird der bestehende Fussgängerübergang beim Wallenhofring ausgebaut und mit einer Mittelinsel ausgestattet, damit die Strasse in zwei Etappen gequert werden kann. Und schliesslich sollen die Einmündungen Wallenhofring Ost und Tuyaweg neu über eine Trottoirüberfahrt erfolgen: «Dies bedeutet, dass das Trottoir baulich durchgängig ausgebildet wird und somit die Fussgänger das Vortrittsrecht haben.»

Mit diesen Massnahmen soll die Verkehrssicherheit erheblich verbessert werden, ist man sich beim BVU sicher: «Die Fussgänger und insbesondere die Kinder aus dem Quartier Reiherweg/Hermenweg und sicher auch ein Teil des neu entstehenden Quartiers Wallenhofweg können neu entlang der Kantonsstrasse auf dem neuen Trottoir oder durch das südliche Quartier (Wallenhofweg–Wallenhofring) und über den sicherer gestalteten Fussgängerübergang beim Wallenhofring zu den Schulanlagen und ins Dorfzentrum gelangen.» Gleichzeitig sei ein Erhalt des Fussgängerstreifens aus Sicht der Verkehrssicherheit nicht zielführend und mit Blick auf die geplanten Massnahmen unnötig.

Diese Argumente habe man auch den Einwendenden im Rahmen einer Augenscheinverhandlung dargelegt und deren Sichtweise angehört. Nach der Verhandlung habe man dasselbe nochmals schriftlich mitgeteilt und den Einwendenden gleichzeitig die Möglichkeit zum Rückzug ihrer Einwendung angeboten: «Dieses Vorgehen mit Stellungnahme des Kantons und Rückzugsmöglichkeit ist ein übliches Vorgehen, wie es bei jeder Eingabe zu einem Kantonsstrassenprojekt gehandhabt wird. Diese Praxis ist Standard und im Sinne des Ressourcenaufwands und des zeitlichen Projektfortschritts.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen