Schöftler Freilichttheater um Bahnerweiterung nimmt Fahrt auf

Schöftland Freilichttheater rund um die einst geplante Bahnerweiterung nach Sursee nimmt Fahrt auf Im Spätsommer kommt das Theaterstück «So(h)retaler Trä(u)mli» in Schöftland auf die Freilichtbühne. Noch sind nicht ganz alle Sprechrollen besetzt, auch Statisten dürfen sich gerne melden. Sibylle Haltiner Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Regisseur Beat Erni zeigt den Theaterinteressierten Übungen für Körperhaltung und Stimmbildung. Sibylle Haltiner

Einen langen Schnauf benötigte der Vorstand des 2018 gegründeten Theatervereins Schöftland. Eigentlich hätte 2020 das erste Freilichttheater aufgeführt werden sollen, coronabedingt musste das Projekt um drei Jahre verschoben werden. Doch nun ist alles aufgegleist, zwischen dem 18. August und dem 9. September sollen im Schlosspark insgesamt elf Vorstellungen stattfinden. Am Samstag fand ein erstes Kennenlernen von Organisationskomitee und Regisseur mit interessierten Laienschauspielerinnen und -schauspielern statt.

Die Kantonsgrenze ist für die Klammer verantwortlich

«Julie und die Gerechtigkeit» war das letzte Freilichttheater, das im Schöftler Schlosspark aufgeführt wurde. Dies im Jahr 2016. Die Verantwortlichen des Theatervereins haben für die neue Produktion wiederum mit dem Trienger Autor Peter Weingartner zusammengearbeitet. Er hatte «So(h)retaler Trä(u)mli» ursprünglich für die Aufführung im Jahr 2020 geschrieben und das Stück nun überarbeitet. Es handelt von den Geschehnissen ab 1959 rund um die damals geplante Erweiterung der Suhrentalbahn bis Sursee, als sich Befürworter und Gegner des Bahnausbaus gegenüberstanden. Sogar Demonstrationen hatten damals stattgefunden. Die Klammer im Titel «So(h)retal» weist übrigens darauf hin, dass die Suhre im Luzernischen ohne «h», also «Sure» geschrieben wird.

Ruedi Maurer, Präsident des Theatervereins, freut sich über das grosse Interesse an der Infoveranstaltung. Sibylle Haltiner

Seit dem letzten Herbst läuft die Planung für die neuen Aufführungen. «Wir möchten mit elf Vorstellungen rund 4000 Besucherinnen und Besucher glücklich machen», erklärte Präsident Ruedi Maurer am Samstagmorgen den über 30 Personen, die an der Infoveranstaltung teilnahmen. «Die Produktion ist personalintensiv, wir benötigen neben den Sprechrollen viele Statisten, denn deren Menge beeindruckt das Publikum.» Rund 30 sollten es sein. Für die Sprechrollen braucht es 12 weibliche und 17 männliche Mitwirkende. «Bis jetzt fehlen noch 8 Interessierte», verkündete Maurer.

Am 24. März findet eine Leseprobe statt, dann wird der Regisseur Beat Erni die Rollen definitiv zuteilen. Die beiden Hauptrollen sind bereits besetzt: Der Schöftler Rolf Neeser und die Zürcher Profischauspielerin Lisa Brunner haben zugesagt. Neben den Schauspielern braucht es auch Helferinnen und Helfer, beispielsweise für Restauration, Abendkasse oder Bühnenbau.

Kleider und Gegenstände aus den 60er-Jahren

Regisseur Beat Erni gab am Samstag Einblick in die Produktion. «Das Stück spielt ab dem Jahr 1959. Wir benötigen also Kleider und Requisiten aus dieser Zeit», erklärte er und empfahl: «Sucht und pflegt Kontakte zu älteren Leuten, damit ihr Kleider und Gegenstände aus dieser Zeit findet.» Die Verantwortliche für Kostüme und Requisiten wird die fehlenden Stücke ergänzen. Die meisten Sprechrollen sind klein bis mittelgross. Beat Erni beruhigte die Anwesenden: «Es gibt keine Souffleuse, aber ihr werdet die Texte problemlos lernen.» Ein Vorteil ist, dass die Proben im Zivilstandsamt stattfinden können, von welchem aus es nur ein paar Schritte bis zum Schlosspark sind. «Wir können oft raus, denn dort wirkt es anders», betonte der Regisseur. Die Proben sollen nach Ostern beginnen.

Regisseur Beat Erni stellt die Liste mit den zu besetzenden Sprechrollen vor. Sibylle Haltiner

In das Stück sind mehrere Lieder eingebaut, auch weil an den Demonstrationen für und gegen die Bahnerweiterung gesungen wurde. «Wir haben Kontakt zu einem Chor und sind zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit klappen wird», berichtete Ruedi Maurer. Zusätzlich soll auch ein Schülerchor zusammengestellt werden, denn sogar ein Bundesrat kam damals zu Besuch und wurde von Schulkindern mit Liedern empfangen.

Bilder von der Grosskundgebung am 11. Oktober 1959 in Schöftland. Peter Weingartner / AAR

Wer am «So(h)retaler Trä(u)mli» mitwirken möchte, kann sich über die Website des Theatervereins www.theaterverein-schoeftland.ch anmelden.

