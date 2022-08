Rolf Neeser steht ab dem 6. August in Triengen auf der Bühne

Schöftland «Er zeigt einen Hammereinsatz»: Rolf Neeser steht ab dem 6. August im Nachbarkanton auf der Bühne Der Schöftler Schauspieler spielt im Freilichttheater in Triengen insgesamt 18 Mal den Untersuchungsrichter in «D’Schattmattbuure». Peter Weingartner 06.08.2022, 05.00 Uhr

Rolf Neeser als Untersuchungsrichter befragt die Köchin auf der Schattmatt. Peter Weingartner

Theaterleidenschaft kennt keine Kantonsgrenzen. Rolf Neeser aus Schöftland spielt im Schauspiel «D Schattmattbuure» in Triengen mit. Eine Kriminalgeschichte der tragischen Art nach dem Roman von C.A. Loosli aus dem Jahr 1926, angesiedelt im Bauernmilieu, vom Emmental der vorletzten Jahrhundertwende ins Luzerner Surental um 1950 verlegt.

Theatermensch mit Entzugserscheinungen

Rolf Neeser ist ein Theaterspieler und Komödiant durch und durch. «In der Schule hab ich jeweils Otto Waalkes parodiert», sagt er. Beat Erni, der Trienger Regisseur und auch Regisseur im Stück «So(h)retaler Trä(u)mli» über die Suhrentaler Bahngeschichte, das 2023 in Schöftland aufgeführt werden soll, hat sich an ihn erinnert. «Ich hab mich mal anerboten, ich wäre bereit, wenn er jemanden brauche», sagt Rolf Neeser.

Jahrelang spielte er in den Schwänken nach Konzerten der Musikgesellschaft Staffelbach mit, dann in Rothrist zuerst im Theaterverein, später in einer Kleingruppe. Im Stück über Julie von May von Rued, 2016 im Schlosshof von Schöftland aufgeführt, gab er den etwas schrägen Gatten der frühen Frauenrechtlerin.

«Hammereinsatz» meint der Regisseur

Und jetzt geht’s in den Nachbarkanton. Kulturschock? «Unter Theaterleuten funktioniert’s», lacht er, und er fühlt sich im Trienger Verein sehr gut aufgenommen, obwohl er nur in zwei Szenen auftritt. Nur? Beat Erni weiss, was er an Rolf Neeser hat: «Er zeigt einen Hammereinsatz.» Als Untersuchungsrichter spielt er bei der Befragung der Dorfleute eine wichtige Rolle.

Und darum geht es im Stück: Res Fischer liegt tot im Garten des Stöcklis. Mord? Die Geschichte dreht sich um den gewaltsamen Tod des boshaften, alten Schattmattbauern. Viel deutet auf den Schwiegersohn als Täter hin, Fritz Wyss, den jungen Schattmattbauern. Hat er nicht unter Zeugen dem Res mit dem Tod gedroht? So einfach ist die Sachlage nicht. «Das Leben ist kompliziert, verflucht kompliziert», sagt Hugo Kaufmann, der Trienger Gemeindepräsident.

29 Sprechrollen waren zu besetzen. Bekannte und Freunde wurden angefragt, unter ihnen Rolf Neeser. Die Trienger Theaterleute leisten auch hinter den Kulissen einen gewaltigen Aufwand. Die zur Zeit passenden Kleider waren aufzutreiben und abzuändern, dann musste ein Team für Requisiten reifeln, Bauarbeiten waren zu leisten.

Spannung, Tragik, ein Theatererlebnis

Die Theaterbearbeitung überzeugt durch einen spannenden Plot, unerwartet vielleicht, doch durchaus plausibel. Eine veritable Tragödie spielt sich ab. Das geht ans Herz. Abgründe tun sich auf: Kränkungen zeigen Folgen, und bei aller Tragik tragen Wortwitz und Situationskomik zu einem spannungsgeladenen Theaterabend bei.

Premiere ist am Samstag, 6. August. Das Stück wird bis zum 17. September 18 Mal aufgeführt. Man kann dazu auch ein Nachtessen buchen, alles unter www.theater-triengen.ch oder per Telefon 077 475 19 31, jeweils montags und mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr.