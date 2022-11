Schöftland Er freut sich, wenn er eine Bombe findet: «Wir suchen hier nicht nach Teebeuteln», erklärt die Hundeführerin Die Schöftler TEK9 Security Services hat sich auf die Suche von Sprengstoff mit Spürhunden spezialisiert. Ein seltener Einblick in eine Branche, in der aus Sicherheitsgründen sonst vieles geheim bleibt. Florian Wicki Jetzt kommentieren 23.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schöftler TEK9 Security Services hat sich auf die Suche von Sprengstoff mit Spürhunden spezialisiert. Bild: Florian Wicki

Um 21 Uhr wird es auf einen Schlag dunkel. Die Menge kreischt. Als die ersten Gitarrenklänge ertönen, gibt es kaum mehr ein Halten, und wenn die dänische Heavy-Metal-Band Volbeat dann die Bühne betritt, sowieso nicht mehr. Über 9000 zahlende Fans sind an diesem Abend für ein Konzert ins Zürcher Hallenstadion gepilgert und freuen sich auf einen lustigen, unbeschwerten und schönen Abend.

Damit sie das auch können, sind Anita Flammer und André Schoch schon viele Stunden früher in Zürich. Im Auftrag von TEK9 Security Services – ein deutsches Unternehmen, für das Flammer vor rund einem Jahr eine Zweigniederlassung in Schöftland aufgebaut hat – haben sie mit ihren Spürhunden die Räumlichkeiten des Stadions nach Sprengstoff abgesucht.

Wann die Einsätze der TEK9 (TE steht für Touring&Events, das K9 kommt aus dem Englischen und spricht sich wie Canine aus, was Hund heisst) genau beginnen, bleibt aus Sicherheitsgründen geheim. Genauso wie auch Details, etwa wann welcher Raum – ob Produktionsräume, Garderoben, WC-Anlagen oder die Eventhalle selber – abgesucht wird.

Jeder Hund hat eine eigene Persönlichkeit

Spürhund Champ. Bild: zvg

Flammer ist Geschäftsführerin der Schweizer Tochtergesellschaft von TEK9. Schoch war Hundeführer beim Kommando Spezialkräfte (KSK) der Schweizerischen Armee, bevor er sich als Hundetrainer selbstständig gemacht hat – er arbeitet nun als Subunternehmer für die TEK9. Insgesamt stehen dem Unternehmen rund 20 Teams – Hund und Hundeführer – zur Verfügung.

Flammers Hund heisst Champ, ein fünfjähriger Beauceronrüde, der auch den Übernamen «Professor» trägt, weil er seine Arbeit so geflissentlich und ruhig erledigt. Schochs Hündin Miri – eine Malinoisdame – hingegen ist wilder, ungestümer und deutlich energiegeladener. Die beiden ergänzen sich optimal an Veranstaltungen, so Flammer: «Champ setzen wir im Technikbereich ein, wo ein sensibles Händchen gefragt ist, oder in der Öffentlichkeit, wo Diskretion ein Thema ist. Miri hingegen bei grossen Flächen wie im Stadion zum Beispiel, da ist sie deutlich schneller.»

Beide hängen enorm an ihren Tieren, erklärt Flammer: «Unsere Hunde sind für uns nicht einfach Werkzeuge, sondern eigentliche Familienmitglieder.» Gearbeitet wird denn auch nicht mit Bestrafung bei Nicht-Erfüllen, sondern mit Belohnung bei Erfolg. Das wirkt, die Hunde freuen sich regelrecht auf die Arbeit, erklärt sie: «Wir arbeiten nur mit Motivation. Die Hunde wissen, dass sie belohnt werden, wenn sie etwas finden. Deshalb geben sie sich auch alle Mühe dabei.»

Die Sprengstoffspürhunde Champ und Miri bei der Arbeit:

Video: Florian Wicki

Weil für Hunde wie auch für Menschen erfolglose Suchen mit der Zeit demotivierend wirke, haben die Hundeführer von TEK9 immer ein kleines Döschen mit Sprengstoff dabei. Flammer: «Nach der Suche verlässt der Hund den Raum. Dann verstecken wir – immer an verschiedenen Orten und so zufällig wie möglich – irgendwo ein kleines bisschen und lassen den Hund noch einmal suchen.» So könne man erstens überprüfen, ob die Spürnase auch wirklich suche, und zweitens habe der Hund so ein Erfolgserlebnis, was ihn zur weiteren Suche ansporne und motiviere.

Spürhunde erkennen zwischen 30 und 40 verschiedene Sprengstoffe

Die Hundeführer sind immer zu zweit unterwegs, einer geht voraus, koordiniert den jeweiligen Sucheinsatz, während sich der andere nur auf den Hund konzentriert. Flammer erklärt: «Wenn man auf den Hund schaut, hat man einen Tunnelblick und kann sich nicht mehr richtig auf die Umgebung konzentrieren, deshalb haben wir ein Vieraugenprinzip.»

Ein Sprengstoffsuchhund kann im Schnitt 25 bis 30 Minuten am Stück suchen. Manche ein bisschen länger, manche ein bisschen weniger lang. Das hänge von diversen Faktoren ab, wie Flammer ausführt: «Das Wetter, die Umgebungsgeräusche, selbst die Tagesform des Hundes spielt eine Rolle. Deshalb müssen wir unsere Hunde extrem gut lesen können.» Sei ein Tier beispielsweise nicht mehr vollständig bei der Sache, müsse man eine Pause machen, da es sonst nicht mehr richtig suchen würde. Und das geht natürlich nicht, sagt Flammer:

«Wir nehmen unsere Sache hier sehr ernst, wir suchen ja schliesslich nicht nach Teebeuteln.»

Die Hunde durchlaufen deshalb eine enorm anspruchsvolle Ausbildung, erklärt die Hundeführerin: «Unsere Spürhunde müssen mit allen gängigen militärischen und zivilen Stoffen sowie sogenannten Selbstlaboraten zwischen 30 und 40 verschiedene Stoffe erkennen, und das nicht nur in grossen, sondern auch bereits in kleinen Mengen.» Deshalb organisiert das Unternehmen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden sogenannte Grossmengentrainings, wo auch mal ein Auto mit 200 Kilogramm Sprengstoff gefüllt wird. Das sei manchmal fast schwieriger, als 1 Kilo in einem Rucksack zu finden, erklärt Flammer: «Grosse Mengen können einen Hund schnell überfordern, wenn er sich das nicht gewohnt ist – dann riecht es plötzlich überall nach etwas, das er ja sucht und weiss dann nicht genau, wo er anzeigen soll.»

Im deutschsprachigen Raum wird noch selten gesucht

Vor dem Konzert von Volbeat wurde zum Glück nichts gefunden, was nicht da sein sollte. Der Anlass wurde vom amerikanischen Unterhaltungskonzern Live Nation organisiert. In der Schweiz, in Deutschland und in Österreich ist TEK9 für alle Konzerte von Live Nation zuständig, erklärt Frank Dickob, der als Prokurist und Einsatzkoordinator massgeblich in die Führung der TEK9-Mutterfirma aus Deutschland involviert ist: «Amerikanische und englische Veranstalter führen schon länger Sprengstoffsuchen an ihren Veranstaltungen durch – im deutschsprachigen Raum hat sich das noch nicht richtig durchgesetzt.»

Allerdings gingen immer mehr Veranstalter, auch in der Schweiz, dazu über, auf die Spürnasen zu vertrauen, fügt er an. So war das Unternehmen im deutschsprachigen Raum bereits für Musikgrössen wie Guns’n’Roses, Elton John, die Rolling Stones, Coldplay, aber auch beim WEF in Davos im Einsatz. In der Schweiz sei das Bedürfnis nach einer solchen Sicherheit meistens noch nicht so verankert, sagt Dickob: «Eigentlich ja schön, dass die Gesellschaft hier über ein derart grosses Sicherheitsgefühl verfügt, dass man sich in der Regel keine Sorgen um solche Dinge macht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen