Schöftland Einmal auf der Bühne stehen: Theater Schöftland sucht Schauspielbegeisterte für grosse Freilichtaufführung Was lange währt, wird endlich gut: Einst wurde das Freilichttheater «So(h)retaler Trä(u)mli», welches im Rahmen der 800-Jahr-Feierlichkeiten im Schlosspark hätte aufgeführt werden sollen, coronabedingt abgesagt. Nun kommt das Stück nächsten Spätsommer doch noch auf die Bühne. Kim Wyttenbach 07.12.2022, 17.49 Uhr

Das Freilichttheater «Julie und die Gerechtigkeit» wurde bereits vom Trienger Autoren Peter Weingartner geschrieben und kam 2016 in Schöftland zur Aufführung. Aus Weingartners Feder stammt auch das «So(h)retaler Trä(u)mli». Chris Iseli / WYS

Im Jahr 2020 wurde die Gemeinde Schöftland 800 Jahre alt. Um dieses Ereignis gebührend zu feiern, hatte der Verein Theater Schöftland das Freilichttheater «So(h)retaler Trä(u)mli» im Schlosspark geplant. Corona durchkreuzte aber das Vorhaben und versetzte das Projekt in einen Tiefschlaf.

Im September dieses Jahres haben sich nun die Verantwortlichen des Theatervereins Schöftland wieder hingesetzt und das «So(h)retaler Trä(u)mli» aufgeweckt: Geplant sind elf Aufführungen im Spätsommer 2023. «Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren», sagt Ruedi Maurer, Präsident des Theatervereins Schöftland. «Im Moment sind wir auf der Suche nach Schauspielerinnen und Schauspielern, Statistinnen und Statisten sowie weiteren helfenden Händen.»

Die Hauptrollen sind vergeben

Das Stück «So(h)retaler Trä(u)mli» spielt in den 60er-Jahren: Thematisiert werden die Versuche, eine Bahnlinie von Aarau nach Sursee zu bauen. Peter Weingartner, Autor des Theaterstücks, verwebt die damaligen Geschehnisse in eine Talschaftsgeschichte, in der die Weltanschauungen der Menschen aus dem Tal spürbar werden. Der Trienger Lehrer und Journalist hatte auch das Stück «Julie und die Gerechtigkeit» geschrieben, das 2016 im Schöftler Schlossgarten aufgeführt wurde.

Regie führt Beat Erni. «Wir freuen uns, dass wir mit den Engagements der beiden Trienger von langjährigen Theatererfahrungen profitieren können», sagt Maurer. Die weibliche und männliche Hauptrolle seien auch bereits vergeben, so Maurer weiter: «Wir sind sehr stolz, dass wir Rolf Neeser und Lisa Brunner für das Projekt gewinnen konnten.» Rolf Neeser kommt aus Schöftland und hat bereits in unzähligen Theaterstücken in der Region mitgespielt. Lisa Brunner lebt in Zürich und ist eine professionelle Schauspielerin. 2016 gewann sie den Publikumspreis des Swiss Comedy Award.

Im Freilichttheater hat es immer viele Statistenrollen

Neben den beiden Hauptrollen sollen nun auch die zahlreichen Sprech- und Statistenrollen besetzt werden. Die Rollenzuteilung aus dem Jahr 2020 sei überholt und erfolge deshalb neu, gerne aber auch mit den im Jahr 2020 vorgesehenen Mitwirkenden, erklärt Maurer. «Wir suchen Männer und Frauen jeden Alters, die Freude am Schauspielern haben. Besonders auch Statisten und Statistinnen – denn das Freilichttheater lebt von opulenten Szenen mit grossen Menschenmengen.»

Auf der Vereins-Website können sich Interessierte bis zum 31. Dezember anmelden. Anfang Jahr findet zwischen dem Regisseur und den Schauspielerinnen und Schauspieler ein Kennenlernmorgen statt. Anschliessend werden die Rollen festgelegt. «Interessierte, die eine grosse Sprechrolle haben möchten, können an diesem Morgen vorsprechen», so Maurer. Auch die Statistinnen und Statisten seien zu diesem Anlass herzlich willkommen. Die Proben beginnen kurz nach Ostern.

Schöftler Theatertradition soll wieder aufleben

Das Freilichttheater «So(h)retaler Trä(u)mli» ist die erste Produktion des Theatervereins Schöftland. Der Verein wurde im November 2018 gegründet. Maurer erinnert sich zurück: «Nachdem 2016 mit grossem Erfolg das Freilichttheater ‹Julie und die Gerechtigkeit› im Schlosspark aufgeführt wurde, entschieden sich ein paar Theaterinteressierte, den Theaterverein Schöftland zu gründen.» Maurer hält kurz inne und sagt dann weiter: «Es ist unser Ziel, die Theatertradition in Schöftland wieder aufleben zu lassen und wir sind voller Enthusiasmus, das So(h)retaler Trä(u)mli endlich zur Aufführung zu bringen.»