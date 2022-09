Schöftland Dreister Einbruch: Diebe stehlen 24 Autoreifen aus Tiefgarage In der Nacht von Sonntag auf Montag sind Diebe in die Tiefgarage zweier Wohnüberbauungen eingebrochen. Dabei haben sie Reifen im Wert von etlichen Tausend Franken gestohlen und ein Auto aufgebrochen. Florian Wicki 27.09.2022, 16.45 Uhr

Im nördlichen Dorfteil von Schöftland wurden von Sonntag auf Montag zwei Dutzend Sommerreifen gestohlen. zvg / Kapo St. Gallen

In den sozialen Medien war der Ärger gross: Am Schöftler Feldmattweg, im nördlichen Dorfteil, wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Tiefgarage zweier Wohnüberbauungen eingebrochen. Die Kantonspolizei bestätigt den Einbruch auf Anfrage. Die Diebe hätten, so die Polizei, dabei eine «rechte Beute» gemacht – es kamen 24 Autoreifen weg. Darunter ein Satz Reifen eines Sportwagens, rund 5000 Franken wert.