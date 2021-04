Schöftland Die «Hegmatte»-Debatte hat Folgen: Jetzt treten drei Kandidaten gegen die fünf bisherigen Gemeinderäte an Mauro Bino (die Mitte), Sara Wendisch (parteilos) und Andres Wälty (parteilos) fordern die bisherigen Schöftler Gemeinderäte heraus, die im Herbst in corpore wieder antreten. Flurina Dünki 30.04.2021, 05.00 Uhr

Das Hegmatte-Gebiet in Schöftland. Flurina Dünki / Aargauer Zeitung

Der Gemeinderat Schöftland tritt am 26. September in corpore zur Wiederwahl an. Ein Schritt, der potenzielle neue Kandidaten für gewöhnlich abschreckt, da die Gewinnchancen gegen Bisherige klein sind. Jetzt wagen es gleich drei. Alle sind gegen eine Überbauung der «Hegmatte».

Mauro Bino (63, früher FDP, jetzt «die Mitte») ist Radiologe und war 25 Jahre lang in der Hirslanden Klinik Aarau tätig, bevor er 2018 zur Hirslanden nach Cham wechselte. Er war Ende der 90er-Jahre in der Schulpflege Als Vorstandsmitglied des Vereins «Pro Landwirtschaftszone Hegmatte» ist seine Position diesbezüglich klar: Keine Überbauung, auch nicht «nur» durch Bahngeleise und -gebäude. «Das Agrarland wäre so zerschnitten und könnte nur erschwert landwirtschaftlich genutzt werden», sagt er.

Die Betriebsleiterin Tagesstrukturen

Im Rahmen seines Engagements diesbezüglich habe er gemerkt, «dass der Gemeinderat von der Bevölkerung abgekoppelt ist». Mauro Bino will als offener Gemeinderat einen Draht zur Bevölkerung herstellen. Ein grosses Anliegen ist auch ein guter Mix aus Wohnen und Arbeit im Dorf. Eine Lösung wäre, KMU die Möglichkeit zu schaffen, sich in Schöftland anzusiedeln.

Auch Sara Wendisch (36, parteilos) will Gemeinderätin werden. Die gelernte Pflegefachfrau wird ab Juli eine der Leiterinnen der neuen Tagesstrukturen Schöftlands. Ihre Expertise möchte sie einsetzen, um «Familien stärker zu machen». Konkret möchte sie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und mehr Raum für Jugendliche ermöglichen.

Die bald zweifache Mutter spricht auch aus persönlicher Erfahrung: «Mit den neuen Tagesstrukturen hat Schöftland vorwärts gemacht, aber es reicht nicht – man muss auch für die Kinder umliegender Gemeinden in Schöftland Angebote schaffen.» Sie ist klar gegen eine Überbauung der «Hegmatte»: «Man kann keine Landfläche ökologisch überbauen, wie es der Gemeinderat vorgibt.»

Für die «Hegmatte» an vorderster Front

Dritter Herausforderer ist Andres Wälty (55, parteilos). Der Vizepräsident der Betriebskommission der Ortsbürger hatte sich schon vor vier Jahren eine Kandidatur überlegt. Er engagiert sich seit Stunde eins gegen die «Hegmatte»-Überbauung.

Wichtig für den Ladenbau-Projektleiter ist die Ansiedlung von mehr Gewerbe im Dorf. Er kann sich etwa einen Gewerbepark im Mühleareal vorstellen. Mit einer durchdachten Gesamtplanung sei das möglich, auch wenn dort die Bahnanlagen hinkämen