Das Restaurant Suhrental wird zum Asia-Restaurant Fulinmen

Schöftland Das ehemalige Restaurant Suhrental wird zum Asia-Restaurant Fulinmen – der neue Wirt ist in Aarau schon bekannt Im ehemaligen Restaurant Suhrental gibt es künftig chinesische Küche – ein Novum für Schöftland. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jie Ma hat zuletzt das Restaurant Jura Asia Haus in Aarau geführt. Zvg

Anderthalb Jahre nach dem Kauf der Liegenschaft an der Ruederstrasse 2 haben die Eigentümer des ehemaligen Restaurants Suhrental einen neuen Wirt für ihr Lokal an prominenter Lage gefunden. «Wir freuen uns riesig», sagt Lydia Prenaj, Geschäftsführerin und Mitinhaberin der Rojoma Immobilien AG, auf Anfrage. Die Firma hat sich darauf spezialisiert, ältere Gebäude zu kaufen, sie zu renovieren und dann weiterzuvermieten. So auch in diesem Fall.

Aus verschiedenen Interessenten sei Jie Ma deutlich herausgestochen. Auch, weil er in der Region bereits bekannt ist. «Von 2019 bis Anfang Jahr habe ich das Restaurant Jura Asia-Haus in Aarau geführt», so Ma. Das Lokal habe er nun an einen Freund übergeben. Zuvor habe er eigenen Angaben zufolge zehn Jahre lang in einem chinesischen Restaurant in Zürich gearbeitet.

Das Restaurant Suhrental in Schöftland steht an prominenter Lage. Christine Wullschleger

Nach Schöftland kam Ma, der vor 18 Jahren aus China in die Schweiz gezogen ist, weil es in der Umgebung nicht viele chinesische Restaurants gibt. Auch Prenaj findet: «Das war sicher ein Pluspunkt.» Italienische Küche oder Kebab gebe es in der Umgebung bereits genug. «Mit Herrn Ma bieten wir Schöftlerinnen und Schöftlern die Chance, in der Gemeinde etwas zu essen, das es hier noch nicht gibt», so Prenaj. Ihre Hoffnung sei, das Gasthaus zu einem Treffpunkt für die Gemeinde zu machen. Sie ergänzt: «Wir hoffen, dass sein Konzept ankommt und dass er viel Erfolg hat.»

Aus diesem Grund bietet die Firma dem neuen Mieter auch ein wenig Starthilfe: «Wir werden noch ein paar Anpassungen in der Küche machen, die für die asiatische Küche wichtig sind», so Prenaj. Dies auf eigene Kosten.

Das Asia-Restaurant Fulinmen, so wird das Lokal in Zukunft heissen, wird vor allem chinesisches Essen bieten. Das Hauptgeschäft soll vor allem über Lieferdienste funktionieren. «Auch mein bisheriges Restaurant wurde mehrheitlich über eine Website für Essenslieferungen betrieben.» Somit stehen vermehrt chinesische Fast-Food-Gerichte auf der Karte.

Was aus der ehemaligen Shishabar im Haus wird, steht noch nicht fest. «Ich leite die Bar vorerst nicht», sagt Ma. Auf der Suche nach neuen Mietern sei man zwar schon, die Renovierungsarbeiten seien aber noch nicht ganz abgeschlossen. «Es fehlen noch einige Details, die vom künftigen Mieter abhängen», wie Prenaj gegenüber der AZ sagte. Dass hier eine Bar entstehen soll, sei nur schon wegen des Panoramadachs naheliegend.

Die Wohnungen und die Gewerberäume in den Obergeschossen des Gebäudes sind seit den Renovierungsarbeiten bereits wieder vermietet. Jetzt, wo auch das Restaurant einen neuen Wirt gefunden hat, bleibt von der Traditionsgaststätte am Bogen also nur noch die Bar übrig. Auch da sei sie zuversichtlich. Jetzt gelte es aber erst einmal, sich auf die Restauranteröffnung zu freuen. Die soll Anfang August erfolgen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen