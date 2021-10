Schöftland: Mann setzt Pflanze in Brand, Haus stark beschädigt

Schöftland Dachstock gerät nach Gartenarbeiten in Brand – dabei entsteht erheblicher Sachschaden Bei Gartenarbeiten hat ein Mann versehentlich eine Thujapflanze angezündet. Deshalb musste die Feuerwehr nach Schöftland ausrücken. Aufwendige Arbeiten waren die Folge. 16.10.2021, 08.34 Uhr

Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Kapo AG

Betroffen vom Brand war gemäss Angaben der Aargauer Kantonspolizei eine Liegenschaft am Junkermattweg in Schöftland. Dort waren die Bewohner am Freitagnachmittag mit Gartenarbeiten beschäftigt. Dabei wollte der Ehemann mit einem handelsüblichen Gasbrenner Unkraut abbrennen. Dabei setzte er unabsichtlich eine Thujapflanze in Brand.