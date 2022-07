Ruederstrasse in Schöftland erhält bald einen Flüsterbelag

Schöftland Bald weniger Verkehrslärm? Die Ruederstrasse erhält einen Flüsterbelag Auf der Ortsdurchfahrt vom Suhren- ins Ruedertal oder über den Böhler nach Unterkulm wird demnächst Geduld gefragt sein. Die Ruederstrasse und die Einmündung in die Böhlerstrasse in Schöftland wird für 3,5 Millionen Franken saniert. Der Verkehr wird zeitweise nur einspurig gehalten. Daniel Vizentini Jetzt kommentieren 11.07.2022, 19.00 Uhr

Die Ruederstrasse in Schöftland soll einen frischen Belag erhalten. Betroffen ist auch die Abzweigung in Richtung Böhler. Flurina Sirenio (9.10.2017)

Die neuen Werkleitungen wurden bereits durch die Gemeinde verlegt. Nun macht sich der Kanton an die Arbeit, den alten Strassenbelag der Ruederstrasse im Dorfkern von Schöftland zu ersetzen. Auf dem bedeutsamen Verkehrszweig zwischen Suhren-, Rueder- und Wynental fahren laut Schätzungen täglich zirka 9200 Autos und 120 Lastwagen.

Dies hinterlässt nicht nur Spuren auf dem in die Jahre gekommenen Asphalt, sondern je nach dem auch in den Trommelfellen der Anwohnenden: Schon vor Jahren arbeiteten deshalb Gemeinde und Kanton gemeinsam an einem Strassenlärmsanierungsprojekt. Untersuchungen ergaben damals, dass die Lärmgrenzwerte bei über 140 Bauten entlang der Schöftler Strassen überschritten werden. Fast 1000 der rund 4500 Menschen in Schöftland seien betroffen.

Neuer lärmarmer Belag – aber nicht den leisesten, den es gibt

Lärmschutzanlagen sind im Rahmen der aktuell geplanten Strassensanierung der Ruederstrasse zwar keine vorgesehen. Doch es wird ein lärmarmer Deckbelag eingebaut vom Typ «SDA 8-12», wie im Technischen Bericht zur Sanierung explizit dargelegt wird. Dieser absorbiert zwar etwas weniger Lärm als etwa der Typ «SDA 4», ist aber langlebiger und passt mehr an die vom Verkehr stark beanspruchte Strassenstelle.

Laut dem Bericht, der noch bis Ende Monat öffentlich aufliegt, kostet der neue Strassenbelag auf 761 Metern der Rueder- und Böhlerstrasse (bis Strassennummer 17) ab dem Knoten Dorfstrasse sowie die Schliessung der Lücke auf dem Gehweg zwischen der Ruederstrasse 12 und 20 zusammen 3,5 Millionen Franken.

Ein Fussgängerstreifen wird aufgehoben

Während der Bauarbeiten werden die Rueder- und Böhlerstrasse jeweils halbseitig gesperrt, der Verkehr mit Lichtsignalanlagen gesteuert sein. Verkehrsbehinderungen seien da unumgänglich, räumen die Projektverfassenden bereits ein.

Im Rahmen des Projekts sollen auch die Fussübergänge sicherer gestaltet werden. Die Mittelinsel beim Knoten Rueder-/Dorfstrasse samt Zebrastreifen bleibt bestehen. Beim Wallenhofring wird eine neue Schutzinsel erstellt. Der Fussgängerstreifen nahe am Baumgartenweg/Reiherweg hingegen wird ersatzlos aufgehoben.

